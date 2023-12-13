港版《社內相親》惹負評 陳漢娜沈殷怡承認跟韓版無得鬥 (23:20)

陳漢娜與沈殷怡主演ViuTV劇港版《社內相親》，劇中她們分別與MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）有感情戲。劇集進入結局周，播映以來反應未如理想，很多觀眾將港版與韓版比較，認為港版男女主角比韓版遜色，欣賞時未能投入。陳漢娜、沈殷怡不介意批評，承認不及韓版金世正與薛仁雅美，陳漢娜說看完韓版就知道無得鬥，金世正又靚又駕馭到角色，要比較要再投胎，已在能內範圍內盡力演好。

陳漢娜坦言想過不接拍，不是擔心被比較，是驚未必適合演「孫美玲」及「孫賀利」角色，因她自問不是性格開朗的人，擔心做不到這種感覺，但身為演員應多方面嘗試和挑戰，跳出舒適圈，最後決定一試。沈殷怡亦覺得不可以與韓版比較，每個人對審美標準不同：「如果為了驚比較而不去嘗試會可惜，我很喜歡原版，有得參與港版很開心，盡了我所能無悔。」

劇中她們分別與Anson Lo、Edan有不少親熱鏡頭，兩人不感尷尬。陳漢娜認為做戲要全程投入，呈現有多甜蜜。沈殷怡認同大家想做好件事，Edan很幽默，拍這些親密接觸鏡頭，會令她忘記尷尬氛圍。她擇偶要求有幽默感、專一、孝順和善良，可惜仍尋覓中未出現。陳漢娜有拍拖4年男朋友，感情穩定，未有結婚計劃。

（即時娛樂）