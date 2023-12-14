新聞女王｜華姐強勢回歸 將攻擊Man姐最強武器交佐治 (14:36)

佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷等主演的台慶劇《新聞女王》，昨晚（13日）講述前台柱主播華姐（車婉婉飾）獲方太（龔慈恩飾）欽點回歸SNK News，以免Man姐（佘詩曼飾）1人獨大。華姐對SNK News副總監一職虎視眈眈，要與Man姐爭長短。以勝利者姿態回歸的華姐，一出場即霸氣盡現，眼見PM（吳業坤飾）遲到即開口訓示。她隨後與Man姐正式交鋒，先以凌厲眼神及深意笑容望向對方，開會時又以前輩口吻指導及吩咐Man姐做事。坐在一旁「食花生」的飛爺（鄧智堅飾）及佐治（馬國明飾），不時忍笑對望。

華姐的霸氣及精警對白獲不少網民讚好，車婉婉感激觀眾支持，她笑言沒刻意為角色經營氣場，只是順着感覺及監製指示演繹。談到與佘詩曼合作，車婉婉說︰「阿佘好戲呀，我一直期待同佢合作，雖然今次對手戲唔係好多，但每場都好有戲味，所以我每日開工都好期待。同阿佘演戲，我非常享受，交流得好好，真係好開心同難忘﹗」

華姐的人設過時，跟與時並進的新聞部格格不入，不會用腳踏提詞機，連開聲方法也「懷舊」過人，淪為同事笑柄。華姐在直播間開聲一幕，原來是車婉婉臨時加插。車婉婉說︰「我臨場覺得咁樣加應該幾好睇，反正嗰場戲都係話我個角色過時，加呢啲小動作可能令角色再豐富啲。Man姐嗰句『以為自己開Concert』都係相應我嘅設計而加入對白。其實嗰場戲係分開拍，我拍咗先，佢哋睇住我拍咗乜再相應回應番。」談到華姐任戰地記者時的片段，車婉婉說︰「我覺得上天有幫我，拍嗰日好曬，曬到我對眼擘唔大，咁啱好襯番科威特嘅畫面。」

華姐重返SNK News的真正目的，將於今晚播出的新一集揭開，華姐與Man姐的惡鬥亦因華姐被Man姐找到弱點而告一段落。華姐臨走前，將一重要物件交予佐治，成為佐治日後攻擊Man姐的最強武器。

（即時娛樂）