劉德華出品舞台劇 楊偉倫麥沛東爭演阿爾柏仙奴角色 (17:38)

劉德華出品、張達明執導、饒曉志任藝術總監，楊偉倫（阿卵）、麥沛東（麥東）、魯文傑、巢嘉倫、蔡頌思及黎逸正主演的舞台劇《你好，打劫！》，將於明年2月1至4日假香港藝術中心壽臣劇院公演，故事講述匪徒打劫銀行並與人質被困在同一空間之中，以荒誕詼諧手法探討現代社會的人際關係與生活困境。

6位主角日前拍攝宣傳海報時出盡法寶，各持菠蘿、榴槤、蔗、辣椒、香蕉等道具突顯角色個性。阿卵在劇中飾演Sunny，與麥東所飾的阿Ben一同打劫。阿卵表示︰「我不知道達明為何找我們一同演這齣舞台劇，很開心可以再合作。」麥東續說︰「我和阿卵2014年及2015年曾一起演舞台劇，之後就合作拍電影，在《媽媽的神奇小子》、《正義迴廊》飾演好兄弟。今次再與他一起演舞台劇，我很開心。」

談到舞台劇跟電影的分別，阿卵說︰「分別很大﹗我們都是舞台出身，拍電影時要再適應。工作時遇見不同朋友，他們認為演舞台劇很難，覺得我們很厲害，記熟很多對白。我每次都會對他們說︰『當你經歷了2個多月排練，就很自然地記得。』剛接觸電影時，我覺得拍戲更難，要即時背好修改過的對白、要分拆鏡頭拍攝。」麥東則說︰「排練舞台劇會是2個月密集式見，但電影的拍攝時間很短，所以一開始就要最好的鏡頭，例如拍喜劇必定是用最搞笑的一Take，但我們在舞台會不斷排練及嘗試，慢慢找到最好。我也覺得拍電影較難，在舞台上放鬆時會猜想我身旁的癲佬（阿卵）會不會引我笑。」

阿卵未看過《你好，打劫！》的原著，但十分欣賞劇本，讚愈看愈有驚喜。麥東看過一些原著資料，知道是一套1975年的美國電影，男主角更是阿爾柏仙奴。阿卵聞言說要爭取飾演阿爾柏仙奴演過的角色，笑言會跟導演爭取調角。魯文傑在劇中飾演銀行經理Tom，蔡頌思是Tom的下屬Icy。黎逸正飾演的Cruise是銀行實習生，巢嘉倫飾演的Hanks是資深銀行職員。蔡頌思是劇中唯一的女演員，她說︰「作為唯一女仔，我有點緊張。幸好我也是家中唯一的女孩子，有1個哥哥、3個弟弟，常有很多很男性的互動，期待這次演出能跟大家擦出火花。」

（即時娛樂）