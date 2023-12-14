鄭嘉穎否認雙面人 「嘥時間」論惹風波 向馬明佘詩曼致歉 (19:31)

鄭嘉穎今天出席《支持香港網球公開賽》活動，與香港網球運動員王康傑砌磋球技。嘉穎表示3個兒子年紀小，未識打網球，待他們大一點才讓他們學習，望他們將來能像王康傑一樣為港爭光。

談及他當日解釋未能出席馬國明（馬明）海外婚禮的原因被解讀成「嘥時間」論引起風波，嘉穎表示︰「沒想到就未能參與婚禮回應會出現不同版本，真要對馬明說聲『不好意思』，令他要在最忙及籌備婚禮時為小弟澄清及解畫，增添麻煩。我是一個不想麻煩到別人的人，弄出那麼大件事。我翻看當日的受訪片段，我當時是說『我3個小朋友，時間好緊，要點分配時間，要出埠就有啲難度』。」

被問到是否態度問題引起誤會時，嘉穎直認是有這方面的問題，他一直在改善︰「我出道至今也差不多，曾有朋友說我這種性格，能在這行生存到30年是奇蹟。與馬國明不和？我早在未引發連串風波前，已告訴他未必能出席婚禮，等他回港後再約食飯及送上禮物。馬明很體諒我，我以為我們兩兄弟搞掂了，受訪當日就不想說太多，說得不清楚就傳我們不和、打架。」

至於太太陳凱琳在事件發酵時公開與朋友身在外地的照片被指火上加油，嘉穎說︰「這是我覺得最不好意思的，我堅持性格是一件事，不想牽涉其他人，令別人增添麻煩。我說話太簡短，不夠詳盡又不解釋，今次令太太、馬國明、佘詩曼增添麻煩，我會改善﹗自我歸自我，我不想影響到別人。」對於與佘詩曼的緋聞被舊事重提，佘詩曼以「笑料一則」回應，嘉穎說︰「多年前不是事實的事，不回應了﹗佘詩曼被牽涉入內，真不好意思﹗」

至於表弟王賢誌在社交網稱已沒跟雙面人聯繫，嘉穎拒就家人、親戚的事作回應，他說︰「我如果那麼叻，是雙面人，現在就不用解畫了﹗我想說話時圓滑一點，但做不到。找王賢誌了解？我認識了他一輩子，如不明白，我也不用解釋。」

（即時娛樂）