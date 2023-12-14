富都青年｜吳慷仁為角色減磅曬黑學手語 陳澤耀感激李心潔指導 (21:28)

吳慷仁、陳澤耀在電影《富都青年》中分別飾演啞巴阿邦及阿哲，是一對沒身分證、無國籍的兄弟，在馬來西亞混雜各國外勞的富都巴剎社會底層中，相互扶持並苟延殘喘地生存着。吳慷仁為了角色減磅、曬黑，過程辛苦但有回報 ，上月憑該片成為金馬影帝﹗

啞巴阿邦，原來是吳慷仁主動爭取回來的角色。他說︰「入行16年，演過的角色都是放出來多一點。正當我希望未來能多拍不同類型的劇本和角色，就遇上《富都青年》。阿邦讓我看到改變的契機，他不止放，還有收。我很想演這角色，看完劇本1年後仍惦念着，於是主動向導演自薦，事前更跟老師學習手語1個月。」陳澤耀讚吳慷仁勤力，指吳慷仁到馬來西亞後發現當地的手語跟他在台灣學習的手語有分別，立即重新學習。

談到他們為角色改變身形，吳慷仁說︰「我的角色應該要又瘦又黑，因此我刻意減肥，又把皮膚曬得黑黝黝。我去到馬來西亞才開始減磅，由73公斤減至67公斤。我的角色在戲中有入獄前及入獄後絕食兩個階段，我在拍攝入獄前一星期斷食脫水，但年紀大了難立即瘦下來，體重曾一度停滯不跌，我很擔心，幸出來的效果不錯，看得出有分別。」與吳慷仁相反，陳澤耀為角色增肥，由70公斤增至78公斤，過程一樣辛苦。

阿邦在獄中向弟弟阿哲道別的4分鐘手語戲，吳慷仁表示︰「我當日拍了2個Take，對白及內容都是我和導演討論出來的，我唸了100次，由外到內都是阿邦，因此演出時沒壓力。」陳澤耀回想當日對稿時已感受到阿邦的痛苦，情緒已有點支持不住，當時大家叫他支持到拍攝當天，沒想到一等就20多天，他與吳慷仁的兄弟情更深，拍攝時就更心痛。對於監製李心潔的稱讚，陳澤耀說︰「心潔姐很用心，花了很多時間在我們身上。她會花2、3個小時或2、3天跟每個演員討論角色，與我們分享。她給了我10套電影，要我看看好的演員和好的電影節奏是怎樣的。背部全裸牀戲？我沒尷尬，也不覺得犧牲很大。我拍攝時只想快點完成收工，反而拍攝抽煙戲後頭暈和發熱，感覺不適。」

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（即時娛樂）