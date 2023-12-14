《白晝如焚》鄧麗欣 劉以豪發展懸疑愛情故事 (23:13)

電影《白晝如焚》由陳嘉上監製、李保樟導演，鄧麗欣（Stephy）、劉以豪、呂良偉及李靖筠主演，早前女主角鄧麗欣獲福岡旭日國際電影節頒發「特別功績賞」，此片參加倫敦東亞電影節、金雞百花電影節同樣注目度極高。本月初於香港舉辦首輪優先場均全部爆滿，令人期待。

《白晝如焚》是愛情懸疑故事，預告片揭神秘面紗。Stephy跟劉以豪一對戀人甜蜜過後，卻遇上感情上重大危機，預告中見以豪情緒崩潰哭成淚人，Stephy卻表現硬朗又倔強，似乎誓死捍衛這段感情關係。

Stephy透露在處理角色上，是一個尋找愛的過程：「呢個角色喺開拍前同導演溝通好多查案上嘅細節，不過慢慢發現我要處理嘅係呢個人物點樣去經歷呢段生命，聚焦去尋找言貞呢個角色點樣睇愛同埋相關嘅感覺，包括對家庭同男朋友係邊一種愛嘅感覺。」對手劉以豪不敢鬆懈，認真看待角色，他說：「演出時經常停留在高壓跟緊繃的情緒和狀態，經常都把自己關起來，停留在自己的狀態當中。」

《白晝如焚》故事講述鄧麗欣與劉以豪在片中飾演一對青梅竹馬的戀人，因一宗兇殺案被迫分開，多年後重遇卻經歷真假難分的身份之謎。雙方愛恨交纏，將經歷一段錯綜複雜又糾結離散的感情，更甚是展開一場複雜的人性對決。

（即時娛樂）