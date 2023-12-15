《白日之下》上畫第7周 累積票房2020萬 膺2023年最高票房港產片第3位 (15:27)

電影《白日之下》上畫踏入第7周，截至12月14日的累積票房已達2020萬，成為2023年最高票房港產片第3位。導演簡君晋和女主角余香凝（Jennifer）感激觀眾支持，簡導坦言喜出望外，Jennifer則期待《白》片來年有份入圍競逐金像獎。

由上畫日開始，Jennifer率領劇組上下參與謝票場次超過200場，回想過去一個多月的上映旅程，Jennifer感恩得到觀眾大力支持：「票房2000萬成績令人鼓舞，其實更令人鼓舞的事是，證明好多觀眾都有入場睇《白日之下》，真正知道電影想表達什麼，然後大家會開始討論，或者將自己的感受擺上社交平台，關心我們社會正在發生什麽事，這點才是我們電影想達到的目的，希望未入場觀眾把握機會入場睇，電影能夠上畫到第7周是很難得。」

隨着電影愈來愈多觀眾支持，坊間開始討論電影爭奪來年舉行的金像獎。早前獲提名金馬獎影后的Jennifer認為比起自己入圍，更期待劇組各崗位能夠競逐獎項。她說︰「自己無想過獎項的事，就如金馬獎獲得提名已很開心。我對整個團隊好有信心，因為台前幕後每一個崗位都好努力好用心，希望令觀眾看到最好最高質素的電影，所以希望各個單位都有提名，然後給予他們一個肯定。」

（即時娛樂）