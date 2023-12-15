中年好聲音2｜劉可跳唱《忘記他》被形容係乾炒牛河 (16:07)

無綫《中年好聲音2》將於周日（17日）播出第六部曲《廿一強全新賽制 動感／情感PK賽！》下半場，將再有2位參賽者被淘汰。

每次出場均令人驚喜的劉可挑戰動感歌曲《忘記他》，以灰色西裝上陣的他在台上放飛自我，非常風騷！張佳添笑言：「呢碟係乾炒牛河嚟，黑鼆鼆格衰衰咁，點知食落好味又飽肚，愈食愈想食，你完全唔似任何一個藝人，你嘅拍子感、聲線同埋態度加埋就係一碟乾炒牛河，呢個就係你嚟。」周國豐則說：「第一次聽到有人畀女飛咗之後係咁開心，《忘記他》係講畀女飛嘛。」劉可演出過後，主持人車婉婉透露現場來了一位因患癌將要接受化療的劉可粉絲，該粉絲心願是能夠現場欣賞劉可演出。婉婉請全場人士做心心手勢為該名粉絲打氣，劉可亦在台上說：「好高興喺《中年好聲音2》有鍾意我同支持我嘅人，希望呢位病人可以盡快康復，請大家畀最熱烈嘅掌聲佢。」

獻唱天后鄭秀文《信者得愛》的陳蒨葶，以Oversize黑色外套蒙頭上陣，演出時慢慢除去外套又Rap又跳。肥媽說：「真係好Sammi呀，連個樣都似。」王玥則穿上旗袍化身上海歌女，身形弗爆的她完全不像3孩之母。王玥深情獻唱《不了情》，陳慧嫻說：「你嘅聲音好適合呢隻歌。」張佳添表示：「好鍾意你嘅音色，你今日把聲好好聽，最後一段『忘不了』，感情滲晒出嚟。」

（即時娛樂）