馮允謙下周一出新專輯 分享會上自爆創作時要話晒事 (16:34)

將於下周一（18日）推出新碟《IN GOOD TIME》的馮允謙（Jay）日前舉行新碟分享會，與團隊馬敬恆（T-Ma）、陳考威及周錫漢分享創作經過。陳考威和T-Ma被問到如何與Jay做歌時夾到好氣氛，順利完成，Jay突然自爆：「聽晒我話，咁我就好易話為！」兩位嘉賓立即點頭。

Jay在分享會上演唱新碟全部歌曲，包括從未曝光的《在最好的時間做最好的你》和《給你幸福 所以幸福》英文版《You are my everything》，完場後更逐一跟歌迷合照。他說：「好開心，每年年尾係我最鍾意嘅聖誕節，又可以出碟，今晚有好多粉絲、好朋友、音樂伙伴嚟試聽音樂會，好感恩。」談到被爆《收到收到》是他為冧女友而寫的歌，Jay扮嬲說：「佢哋一上台就爆我料！哈哈，其實我無乜嘢要收埋，爆咪爆囉，我爆番佢哋料！」

Jay透露日前練歌時被歌詞感動流淚。他說：「我好緊張，因為第一次喺咁多人面前唱晒成隻碟嘅歌。我好在乎大家反應，希望大家鍾意。《在最好的時間做最好的你》係成隻碟嘅主題，噚日練歌嘅時候，我一唱完就喊。當時我幻想見到11年前嘅Jay，呢段時間經歷咗好多事，每次聽呢首歌都好大感覺。我錄歌嘅時候有感覺但無喊，因為當時身體開始有少少唔舒服，好擔心自己病，影響進度，錄唔切就出唔到碟，好大影響，所以錄歌嘅時候雖然都好投入，但更專注唱得好唔好。而到最近練歌嘅時候就好投入，特別感動。」

碟內收錄了一首英文歌《You are my everything》，是《給你幸福 所以幸福》的英文版，一推出立即成為婚禮熱門歌。Jay說：「初頭唔係諗住寫結婚歌，呢首歌有啲特別，我最初寫Demo用英文填詞，一心諗住出英文歌，無諗有廣東話詞，後來出咗廣東話版本好受歡迎，好多謝大家咁鍾意。依家收錄喺碟嘅英文版本，係我原本嘅諗法同信息。」

（即時娛樂）