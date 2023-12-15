李佳芯與無綫未傾好續約 避談公司有否誠意挽留 (18:40)

李佳芯（Ali）早前出席在澳洲舉行的《2023澳洲華裔小姐競選總決賽》，被指因沒劇拍被無綫「掟走」，更要在選美活動上身兼司儀、評判及表演嘉賓3職。Ali今天出席活動時澄清當日只做評判及表演嘉賓，總決賽司儀是安德尊。她表示2019年也曾與陳豪結伴做選美活動的嘉賓，今次再獲邀請十分開心。Ali說︰「我沒不開心，報道標題用『掟』這個字是用來吸引讀者。其實有監製說明年開新劇，叫我預留檔期，只是製作資金及其他問題而延期，公司會在真正落實時公布。」

內地社交平台上月播《萬千星輝賀台慶》時，將有她出現的畫面打格，Ali說︰「我沒去了解，也不是第1年發生。我的心態是為參與公司活動，大家開心就好。據我所知，《智能愛人》和《有種好男人》也能在內地平台播放。我只能繼續做好自己，其他事就由上天安排。」今年不少無綫藝人離巢，她說公司仍有不少人才，又透露自己有跟無綫傾續約。Ali避談公司在討論過程中有沒有用誠意打動及挽留她，只說雙方仍未傾到合適條件。

她說︰「我喜歡拍劇演戲，但做演員太被動，如果上天要我停就停，要我繼續就繼續，都是順着前路行。我是拍綜藝出身，不介意被安排拍綜藝。」談到她在《萬千星輝頒獎典禮2023》上憑兩個節目獲提名「最佳女主持」，Ali表示︰「很多節目主持也很努力和出色，我情何以堪？對於獎項，我隨緣不強求。」

（即時娛樂）