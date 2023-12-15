《法與情》下周一首播 謝安琪請教老公演戲心得 陳靜首次拍劇長知識 (20:14)

ViuTV原創劇《法與情》下周一（18日）首播，劇集講述謝安琪（Kay）飾演的大律師Angel在對某大藥廠的抗腦退化藥控訴失敗後身心大受打擊，更因此面臨離婚危機。她為了爭奪兒子撫養權，接了一宗法律援助案來提高自己的品德聲望。她完成這宗案件後重拾熱誠，重新調查藥廠一案，其間遇上一宗桃色詐騙案，並意外發現藥廠案的新線索。

謝安琪在劇中與陳靜（DaDa）最多對手戲，兩人在劇中不時鬥嘴。謝安琪說︰「因為要鬥嘴，所以花好多時間對劇本，希望可以搞好啲節奏。我同呢套劇好多演員都係第一次合作，好似芯駖、珈其，我哋現實中好似『筆友』好少見面，但網上成日支持對方，呢次終於合作啦！」謝安琪拍攝時專程向余安安請教︰「今次最難係講人與人之間感情，內容好多細節不能出錯，但要保持情緒最辛苦，我同師父安安姐都覺得有挑戰，依家開始要享受長對白。我返到屋企好虛心向老公（張繼聰）請教，即使唔討教，佢都會好熱心參與，即使自己背對白，佢都會加把嘴嘅。」

陳靜第一次拍電視劇，覺得兩者最大分別是角色的變化。她說︰「因為長度唔同，可以有創作空間。今次題材好好，帶出背後家庭嘅問題，成件事好立體、好感人！我喺劇中飾演單親媽媽，第一次同小演員有咁緊密的關係。我年齡都可以有個女嘅，身邊好多朋友都有小朋友。拍攝呢部劇增長咗我嘅法律知識，起碼知道監獄原來係咁樣。」

芯駖笑言被重量級演員震攝：「我第一次見到Kay其實好緊張，搞到我唔敢講嘢，點知佢經理人出聲嫌我哋唔夠Friend，我先敢同佢傾偈。其實我好鍾意Kay，佢好多歌我都識唱。」

（即時娛樂）