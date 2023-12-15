盧冠廷新專輯與8個音樂單位合作 林家謙在前輩面前不敢太展露自己 (21:10)

盧冠廷（LoLo）聯乘林家謙、麥浚龍、林子祥、陳潔靈、 呂方、 岑寧兒、李宗盛及太極樂隊（排名以專輯之歌曲序）8個不一樣的單位合力打造8首全新合唱作品，並收錄成2023年度全新專輯《Together As One》。 同時盧冠廷更一手包辦作曲、歌曲監製，並伙拍資深音樂人葉廣權一起擔任大碟監製，還有盧冠廷太太唐書琛為當中6首歌曲填詞，另外兩首由周耀輝及陳詠謙操刀。

《Together As One 》8首歌曲分別是盧冠廷 x 林家謙《列車上對著坐的兩個人》、盧冠廷 x 麥浚龍《旋律．故事》、盧冠廷 x 林子祥《123歲》、盧冠廷 x 陳潔靈《祈願》、盧冠廷 x 呂方《我愛我》、盧冠廷 x 岑寧兒《精彩的證據》、盧冠廷 x 李宗盛《生命的源頭》和盧冠廷 x 太極樂隊《半支煙》。

林家謙表示在《列車上對著坐的兩個人》錄音時：「平常我錄音就如置身在自己的睡房裏，很赤裸的狀態，但跟LoLo 一起錄音，我馬上要多穿件衣服般，不敢太展露自己或用自己一向的演繹方法。同時我也花很多時間去揣摩此歌，我該怎樣演繹才合適呢？」盧冠廷與林家謙兩人在同一卡列車上對坐著，看著車窗外沿途風光，同一天空下，LoLo看的是日落，林家謙卻是日出，很不同的方向，那種對比令林家謙重新思考歌曲的內容，他該以什麼層次去演繹、去看世界。

麥浚龍與盧冠廷相識緣於電影上的合作，但他卻認為唐書琛才能抽離地找出是次他與盧冠廷合作的連結點。

林子祥說盧冠廷是一位能寫、能唱及懂得表達自己的創作歌手， 當今世上已少有，所以要珍惜他。《123歲》是一首曲風輕快的快樂之歌，林子祥特別喜歡盧冠廷創作那副歌部分的旋律。

陳潔靈一直很欣賞盧冠廷的音樂，幾年前她在莫文蔚演唱會中重温盧冠廷的作品《一生所愛》後，再次深深著迷。盧冠廷更曾向她表示唱歌必須天時、地利、人和，要看看有沒有機緣，這次《祈願》終於令二人結緣。

呂方感到很榮幸能有機會與盧冠廷合唱， 今次呂方的演繹方式跟以往也不一樣，他很少唱像《我愛我》這樣曲風輕快的作品。歌曲內容蠻特別，表達作為公眾人物遇上一些輿論壓力時，可以怎樣善待自己。

在8個音樂單位中，岑寧兒說沒有聽過《精彩的證據》demo便接受是次合唱的邀請， 她非常信任盧冠廷在音樂性的判斷。當她聽到這首歌時，感覺是一件令她貼身又舒服的衣服，體會到盧冠廷常說「接通天地線」這番話的震撼性，「這番話其實很震撼！有時候大人告訴你的事情，先記下來就行了，到一天能把它參透是你的福氣。」

李宗盛透過視像祝賀盧冠廷的專輯面世，盧冠廷給他的感覺一直是個溫暖的人，表示經過這麼多年，兩人的作品是理所當然的多了些人生體驗，而是次合唱《生命的源頭》更讓大家的情感再次交流，是非常美好的事情。30多年前，李宗盛被盧冠廷的旋律跟唐書琛的歌詞深深打動，今日同樣打動人。

今次與盧冠廷合作， 令太極重拾不少年輕時錄音的情懷，感難得又榮幸。 《半支煙》由盧冠廷與鄧建明（Joey Tang）及雷有輝（Patrick）合寫，搖滾而帶點滄桑的味道。

（即時娛樂）