JNYBeatz榮升老闆兼音樂總監 方皓玟姚焯菲吳保錡撐場 (22:38)

身兼多職的JNYBeatz除擔任監製、作曲人、編曲人和歌手外，現在加多一個身分是音樂總監，設立全港首間Beatmaking音樂學校《Vision Music》，致力於培訓下一代Beat-maker和音樂製作人。日前在《Vision Music》開幕典禮中，多位圈中好友到場支持，包括方皓玟、姚焯菲、吳保錡、陳葦璇、應智越、陳慧敏、陳明憙、AP潘宇謙、陳考威、Delta T等，各人送上祝福語。

方皓玟說：「呢到全部都係好勁嘅歌手同製作人，幕後嘅老闆、音樂人，全部都嚟呢到支持JNY。」姚焯菲：「我自己開頭做beat嘅時候，都覺得有少少困難嘅，跟咗JNY上堂之後真係獲益良多，所以如果大家鍾意整beat嘅話，大家都可以嚟試下。」吳保錡：「啱啱出道巳經識JNY，好感恩，希望大家嘅音樂事業都愈嚟愈好。」

JNYBeatz非常感謝各位捧場，他表示：「籌備咗1年，曾經中途試過想放棄，多得老婆一直支持同鼓勵我，最後先堅持開到。其實呢件事我由10年前開始整Beat嘅時候已經想喺係香港做到，當時發覺香港Beat Makers實在太少啦，好想喺香港推動呢個文化。到幾年前開始收學生教，我發現原來有好多人都唔太認識幕後製作人嘅工作同埋製作過程。感恩可以喺樂壇製作唔同嘅歌曲畀大家聽，所以自己有小小能力，都希望可以為香港培訓更加多有心同有talent嘅音樂人，創造一個橋樑畀大家去發展夢想，用音樂去成為自己嘅工作。希望大家多多支持！」

（即時娛樂）