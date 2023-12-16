林海峰開騷突邀姜濤上台 冇耳機下唱《蒙著嘴說愛你》 (15:24)

林海峰（Jan）一連3場《林海峰Uncle Auntie farewell Party演唱會》昨晚於亞洲國際博覽館開鑼，獲姜濤、蔡一智夫婦、容祖兒等圈中人捧場，姜濤更臨場被Jan邀上台，獻唱歌曲《蒙著嘴說愛你》。事源Jan在演唱會尾聲預演叱咤頒獎禮，論盡「我最喜愛的男歌手」最後5強。他說︰「軒公（張敬軒）入行差不多20、30年，喺叱咤攞獎無數，印象當中佢2014年攞咗一次『我最喜愛的男歌手』，今年佢有冇機會攞呢？下一位，盧瀚霆。上年我頒咗畀Anson Lo啦，滿城風雨，都係少講為妙。」談到陳卓賢（Ian），Jan說大家都是創作型歌手，而且年輕有為及靚仔。他笑言︰「最大嘅分別係Ian入到最後5強，我入唔到。」至於尹光，Jan表示︰「光哥、光B同我一樣唱啲搞笑歌為大家帶來歡樂。我相信我行條路同佢一樣，即係大概20、30年後，我會入圍『我最喜愛男歌手』最後5強。到時我應該80幾歲，ok？」

現場觀眾大叫姜濤，Jan笑笑口說︰「佢好似嚟咗喎﹗係喎﹗Hello﹗喂，我約你1月1 號，你做乜咁早嚟，仲有兩個幾禮拜喎﹗諗住呢度有早鳥優惠呀？你早嚟就會有獎呀？我依家綵排緊，不如你上嚟一齊綵排呀？」姜濤一臉愕然地上台。Jan在台上等候時繼續說︰「做乜咁早嚟呀？兩個禮拜之後先到叱咤。你行得咁慢，你食咗好多嘢咩？」姜濤上台後，Jan將他帶到台中間，姜濤對觀眾說︰「大家好，我係姜濤。」Jan笑言︰「你梗係姜濤啦，仲有邊個啫？做乜咁早嚟啫？」姜濤招架不住，求Jan放過，不要玩他，惟Jan未有理會，囑姜濤開始綵排。姜濤大笑道︰「綵排乜嘢？我有啲驚﹗你想點？」Jan叫姜濤不用怕，然後說要將舞台交給他，嚇到姜濤退後兩步及問︰「你交個台畀我做咩？我要做咩㗎？」Jan叫他分享叱咤得獎感受，現場更響起宣布得獎者前的鑼鼓聲，姜濤再問︰「講咩？」Jan提示他要講多謝，姜濤隨即說了句「多謝」。

姜濤表示本來想在台下靜靜地看騷，沒想過上台。Jan說︰「我知我知，但睇我對你冇幫助，有害只係......」Jan感謝姜濤來捧場，要求他唱首歌。現場樂隊演奏《蒙著嘴說愛你 》音樂，姜濤「吓」了一聲，但林海峰已在台上「消失」，姜濤於是在沒有耳機的情况下按着右耳捉拍子，唱出一節《蒙著嘴說愛你》。Jan再次上台，指示姜濤的落台方向，姜濤慌失失落台。Jan最後介紹自己「叱咤我最喜愛男歌手頒獎嘉賓，林海峰」，然後唱出一曲《流行曲》。

（即時娛樂）