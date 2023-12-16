馬浚偉明年轉新跑道暫別演藝界 上月個唱變告別騷 (17:31)

馬浚偉近年身兼多職，除了幕前工作，前年開始更擔任香港電台創作總監，去年11月成為康樂及文化事務署的演藝專責委員會轄下戲劇類委員，今年又出任香港藝術發展局電影及媒體藝術範疇主席，以及另外2個藝術範疇的副主席。馬浚偉前晚（15日）在其主持的港台節目《同理‧繼續傾》中宣布離開港台及演藝界，他在社交平台上載在港台門外的自拍留影，寫下一句「香港電台，再見」。

馬浚偉接受《明報》訪問時表示上月已向港台請辭，明年其學業及工作方面將有大轉變，不能再兼顧港台及其他任何工作。他說︰「萬般不捨都冇辦法，都要有一個暫停。至於新嘅方向呢，我依家唔方便公布，要到1月份有關嘅公司公布。另外，我都會暫停幕前工作，暫時。有好多嘢，我暫時未能透露，明年1月頭就會清楚。」馬浚偉感謝聽眾朋友的支持，表示昨晚在節目中收到很多來電，未能一一接聽。他續說︰「好多以為我仲會繼續做舞台劇、拍電影同電視劇，其實我暫時唔會，嚟緊工作上會有一個好大嘅轉變。」

上月舉行的《幸福‧春夏秋冬Ma's Ter Mic演唱會2023》成為告別騷，馬浚偉表示事情雖在演唱會前醞釀，但他是完成個唱後才下決定。「我冇諗過嗰個係告別騷，但依家變咗告別囉...暫別啦﹗不過，我好感恩﹗大家1月時就會知道，我好鍾意挑戰同埋新嘗試。我正式算係暫別幕前，唔知道嗰次嘅《春夏秋冬演唱會》變成我暫別前嘅一個告別演唱會。」

（即時娛樂）