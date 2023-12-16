Day@COLLAR重申冇入錯團 睇好Marf下月《叱咤》有獎 (18:04)

女團COLLAR成員許軼（Day）早前擔任Lolly Talk演唱會嘉賓，事後被指原屬Lolly Talk始創成員的她當晚表現得更好，當日選擇加入COLLAR是錯誤決定。Day昨晚與樂隊Dear Jane等參與音樂會演出，她受訪時說︰「與Lolly Talk舊隊友一起演出很好玩，但我不認為自己加入COLLAR是錯的。我當晚是正常、普通發揮，也很緊張。我想和舊隊友合作多一點，但主要想COLLAR有更多演出。」

談到其一身打扮略為性感，Day說︰「是超級可愛，不是性感﹗我暫時覺得自己是一個健康年齡，我比較保守，暫時不想性感。」叱咤頒獎禮尚有半個月就舉行，Day被問到對COLLAR的得獎信心時說︰「我有信心Marf（邱彥筒）會得獎。我雖然未有個人單曲，但不會羨慕她。我不心急，會戥她開心。我始終喜歡一班人合作，想COLLAR多出團歌。COLLAR已錄好新團歌，將於明年初推出。」

Dear Jane對能否重奪組合金獎抱平常心，認為能參與頒獎禮已等於有好成績，不會視其他組合為勁敵。新婚的Dear Jane成員伍漢邦 （Jackal）稱暫時會和太太享受二人世界，由於工作已排至明年農曆年，之後才有時間出埠度蜜月。

（即時娛樂）