潛行｜林家棟施水刑迫供 朱鑑然膠袋笠頭險窒息 (18:33)

劉德華監製，與林家棟、彭于晏、劉雅瑟、劉俊謙，談善言及朱鑑然等合演的電影《潛行》下月11日上映。《潛行》是朱鑑然從影而來拍得最辛苦的電影，戲中飾演阿南的他跟修浩（林家棟飾）同屬林陣安（劉德華飾）的販毒集團陣營，因一次交易失敗被懷疑是臥底，遭林家棟捉到去公海漁排施以水刑，要他供出餘下臥底。

朱鑑然被反綁雙手，來回被浸落漁排10次。他被吊上水面後要咬特技演員MJ耳仔反擊，再被林家棟打至面容扭曲，在過程中需同時兼顧動作、對白及表情，難度相當高。朱鑑然被除去膠袋一刻立即噴出吸入的水，再喘着氣大啖呼吸回氣，他在其中一幕被笠頭10多秒，非常辛苦。本身是前香港游泳代表隊隊員的他，坦言拍攝這場水刑戲是他是從影而來的最大挑戰。朱鑑然說︰「我已經非常熟水性，但拍呢場戲既要落水，仲要被一個有水嘅膠袋笠住個頭進行水刑，比想像中困難好多。我被個水袋笠頭時真係好驚，好驚會窒息死，後來慢慢拿捏到呼吸調節，有保障自己。」

每當導演喊Cut時，林家棟都幫忙將朱鑑然拉回船上，再拍拍他後背，隨即又再跟他對戲及教他做反應。林家棟又嘗試以較粗暴的方式扯住朱鑑然的頭髮，希望以最少的拍攝次數來獲得最好的畫面。朱鑑然感恩有影帝從旁指導︰「導演Jason好有耐性，我又好慶幸有家棟哥將我嘅戲同動作再調好，感覺到大家用盡149%力將呢件事做好。」

朱鑑然賣命演出，現場工作人員也替他擔心，小休時都對他呵護備至。朱鑑然十分感動︰「劇組好好，先指明呢個漁棚範圍之內不可以大小便，確保水質係可以落水。我入行以嚟未試過一場戲咁誇張咁勁，我最開心係未試過一個劇組喺我拍完一場戲後，有10萬人照顧我幫我，有暖巾，有熱水啦，好暖笠笠。」談到被毒打後的妝容十分逼真，右眼不能睜開，又不能隨意開口。朱鑑然說︰「今次起碼花咗兩個鐘去化呢個妝，特技化妝師Gary非常細心照顧我，整個拍攝過程覺得係好輕鬆，好愉快。」

（即時娛樂）