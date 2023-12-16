新聞女王｜李施嬅崩潰黑化 陳曉華職場炮灰變金融輪后 (19:03)

佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅等主演的台慶劇《新聞女王》，昨晚（15日）講述一直主張正義及堅守新聞專業及原則的張家妍（李施嬅飾）接連被打擊，除了遭現任上司彈稿兼出言侮辱、被前下屬唐芷瑤（陳曉華飾）直斥其非，還發現一直力撐的榮記冰室老闆因移民決定結業、「理想烏托邦」格仔山因重建計劃面臨拆卸，再加上在萬華女排事件中遭Man姐（佘詩曼飾）陷害被冠以藐視法庭污名，情緒終於崩潰，將所有學歷證明燒毁及向未婚夫邵俊樂（高鈞賢飾）提出分手，步向極端踏上黑化不歸路。李施嬅憑眼神及肢體動作演活了180度轉變的張家妍，獲網民稱讚演技大躍進。《新聞女王》下星期進入結局周，黑化了的家妍將向飛爺（鄧智堅飾）、Man姐及佐治（馬國明飾）反擊，用一條以不道德手段得來的重要視頻作為交換條件，重返電視新聞部。

《新聞女王》開播時淪為辦公室鬥爭炮灰、被家妍教訓至落花流水的唐芷瑤，離開新聞界後成為金融界輪后。她在公開場合看見家妍於應酬期間陷入困局，立即出手相救及誠邀家妍轉投金融界，卻換來家妍冷冰冰一句：「我做新聞得到嘅價值同滿足感，唔係錢可以衡量到。」面對家妍不領情，已升價10倍的芷瑤亦非昔日弱者，更反過來鬧家妍偽善。她說︰「你係好有原則，咁係因為你依家個post未有人向你出價，只要offer夠大，冇嘢係放唔低。你以前教識我好多嘢，我今日教番你一樣嘢當無數，忠於自己同自私其實好容易分，你連為你老公扮吓開心都唔肯，我唔好話邊個愛邊個多啲，淨係邊個肯為邊個付出多啲，有眼睇！我進化咗喇，你呢？」家妍頓時語塞。

另一邊廂，為了爭奪兒子撫養權重返SNK的華姐（車婉婉飾），因Man姐幫她拍得極有利贏官司的照片，終決定放棄爭奪副總監一職並離開SNK News。不過，在職期間與佐治曾結為盟友的華姐，臨走前將當年Man姐採訪賊王時拍得的原素材交予佐治，叮囑佐治以此提點Man姐新聞的真正價值。這份素材將對Man姐造成不可挽救的打擊。

（即時娛樂）