丁子朗郭柏妍宣傳新劇 緋聞男女合照尷尬沒交流 (20:26)

丁子朗、郭柏妍、馮盈盈等，昨晚出席新劇《妳不是她》宣傳活動。丁子朗與馮盈盈在劇中飾演情侶，兩人預告有親熱場面。丁子朗為這場戲更勤力健身操練。他說︰「這是一套愛情劇，我們在劇中會做情侶平日會發生及會做的事。我拍攝親熱戲時不太尷尬，演員的身體是演出工具之一，拍攝時專心演出，最重要令對手感覺舒服、不尷尬。盈盈在戲中是完美女友，會陪男友打機，又會化身賽車女郎。我在現實中沒試過那麼激情，寓所也不像劇中那麼大。」

馮盈盈稱拍攝親熱戲時尷尬，事前找女監製試戲及試位，拍攝時又在廠內播情歌製造氣氛。她透露與丁子朗除了親熱戲，也有爭執場面，最記得兩人拍攝其中一場吵架戲時鬧到聲嘶力竭，最後齊齊失聲。馮盈盈直指《妳》劇關於情侶間互動的情節有點離地，因此公司安排在聖誕期間播出，希望讓單身的觀眾感受甜蜜，趁節日找到另一半。《妳》劇緊接《新聞女王》播出，她沒有壓力，認為兩套劇題材不同，不能比較。

丁子朗與緋聞女友郭柏妍在活動上刻意避忌，合照時沒交流，更找馮盈盈一齊影相。丁子朗被問到會否約郭柏妍一同看劇時，強調自己沒女友，聖誕期間不在港，又說常要為《亞洲超星團》的表演項目練習，沒太多空閒時間。郭柏妍否認尷尬及避忌，強調與丁子朗是同事及朋友。她自言單身，一個人也很開心，現在與工作拍拖，事業行先。被問到可有收看《亞洲超星團》時，郭柏妍說︰「最近忙拍旅遊節目，未有時間捧場。」

（即時娛樂）