轉角浣紗街｜孖楊天宇玩姊弟戀 湯怡拍劇享受me time (20:08)

湯怡與楊天宇在Viu Original本地原創劇《轉角浣紗街》大玩姊弟戀，劇情講述飾演闊太的湯怡因空虛寂寞，在咖啡店邂逅「小鮮肉」楊天宇，繼而火速擦出愛火。拍攝期間，二人有不少親暱場面，當中一幕楊天宇公主抱湯怡甚浪漫。

雖然湯怡與楊天宇首次合作便飾演情侶，但他們異口同聲表示零尷尬。湯怡指：「冇諗過我哋可以做到情侶，呢個組合非常新鮮，合作過程佢畀我感覺好有活力，同佢拍劇好開心。我哋拍親暱戲都冇乜尷尬，以前嘅我可能會有，而家反而冇諗咁多，大家識咗好耐，冇尷尬感覺。」楊天宇不諱言在公司聚會中經常見到湯怡，又會時常傾偈，所以就算第一次合作拍劇，感覺既不陌生，亦不緊張：「今次係輕喜劇，每集10分鐘左右，所以埋位嘅狀態都好輕鬆。」

《轉角浣紗街》中的湯怡角色是小三闊太，感情生活複雜。現實中，她自言對感情專一：「我唔會因為拍拖而拍拖，要認清楚、好了解對方先會一齊，因為自己唔想浪費時間。」

今次是湯怡成為人母後首次拍劇，她笑言感覺既熟悉又陌生：「結婚之後有拍過電影，不過就真係有一段時間冇拍劇，好開心拍劇變成me time時間，如果喺屋企，小朋友會比較黐身，開工感覺比較放鬆，不過有時亦會好掛住囡囡，因為囡囡現在識講嘢，每次出門，佢都叫『唔好走』，我唯有同佢解釋媽咪要返工，唔返工冇嘢食，灌輸佢，父母要工作。」10集《轉角浣紗街》已在「黃Viu煲劇平台」上架。

（即時娛樂）