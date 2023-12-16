歡樂滿東華｜汪明荃與羅家英錄影折子戲 未播已籌400萬 (20:56)

無綫今晚直播大型慈善騷《歡樂滿東華2023》，擔任司儀的汪明荃（阿姐）表示已主持了這個慈善騷差不多30年，今年有11位司儀同台，她就將所有粗重工夫交給拍檔，好玩又沒那麼大壓力。談到其Fan Club「明荃之友」每年都會摺銀紙擺設拍賣籌款，阿姐表示一班影迷今年以總值19800元的100元及1000元紙幣摺成「聚寶箱」，拍賣底價是68000元。她說︰「這是一班粉絲每年的任務，他們製作的銀紙擺設，過往的拍賣成績也不錯。希望籌得的善款能破去年紀錄？不知道呢，當然希望愈多愈好，令更多人受惠。我早前與羅家英一同錄影的粵劇折子戲《蝴蝶夫人之大婚》，未播出已籌到400多萬。」

今晚的《歡樂滿東華2023》因上周六的《共建美好社區大匯演》而延至今晚舉行，阿姐與羅家英的日本之旅亦因此告吹。她說︰「家英哥現在日本，我去不到也沒辦法，現改由他的弟弟陪他去，他快回港了。」由於要開始為明年的農曆年做準備，阿姐暫未計劃旅行，她表示去年製作完60個蘿蔔糕後太累，今年將交由朋友的工場製作。她又表示最近因鄰居裝修太嘈而搬到酒店住，未知如何請朋友來拜年，考慮明年大年初一後出埠旅行。

余思霆、關楓馨今晚將擲飛鏢籌款，關楓馨還會與父親關禮傑共舞。關楓馨說︰「我們會跳3種舞蹈，爸爸曾參加《舞動奇蹟》，跳舞對他來說沒壓力，但我從未接觸過社交舞。我們之前有跟排舞老師練習，父女檔合作的好處是回家後也能練習。之前和爸爸合唱，今次跳舞，希望下次有機會合作拍劇。」

（即時娛樂）