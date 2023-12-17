吳嘉儀淚認與丈夫冷靜期 找專業人士協助 不想做離婚KOL (14:24)

吳嘉儀（阿七）今年8月嫁圈外男友Leo（豬仔），結婚未夠4個月已疑婚姻出問題，她早前在社交網呻過得不好，說婚後不要談幸福，連唞啖氣也困難，更試過大門密碼鎖被改，一度無家可歸。阿七昨晚（16日）參與《歡樂滿東華2023》時沒精打彩，受訪時更傷心落淚，直認與丈夫有拗撬，相處上出現了問題。她說︰「我們拍拖5年幾，同居4年半。他最近或有工作壓力，沒對我很惡，但衝動，常發牢騷。我是雙子座，他是白羊座，我這刻覺得他不惜我。他不擅於𧨾女仔，說話直接。我雖然喜歡他直接，但他當日太直接，之後更封鎖了我的電話號碼，我就回娘家找家人聊天。我們是鬥氣。」

阿七回想當日為婚姻問題連環在社交網發文的行為不理智︰「我當日的帖子有30000多人看，連海外朋友也打電話給我。可能我年紀大了，不知找誰人傾訴，內心矛盾，事後令朋友、經理人及同事擔心，更有準新娘問我她應否結婚。我的情感宣泄影響到別人，令那麼多人擔心和失望，不好意思，對不起﹗老公𧨾回我？今天也是他開車送我返公司。」談到Leo曾改大門密碼令她不能回家，阿七開始眼濕濕，強忍淚水說︰「不透露細節了﹗他會發小朋友脾氣，但沒傷害我。他當時說了不理智的話，我也不是軟弱的人，沒讓步。」

她表示兩人目前需時間沉澱，找專業知識人士幫忙，令他們能加強溝通。阿七感謝圈中好友，特別是曾志偉和她聊天及給予鼓勵。她表示︰「我不想被說成是離婚KOL，我們結婚時很愛對方。」阿七忍不住激動爆淚，透露家人曾為此責備，認為她不應公開夫妻問題，令朋友、同事擔心。她表示Leo已道歉，兩人現在處於冷靜期，雖有一同食飯、聊天，但沒可能上周才吵完，現在就糖黐豆。阿七重申丈夫沒向她動粗︰「他很惜我﹗我也有不對，可以溫柔點。女人都喜歡男人𧨾，他卻沒有，我才有微言。其實他不是沒𧨾我，只是最近忙及以其他方式表達。他不是圈中人，有什麼問題問我就好。如我們有天不能走下去，相信他也不會在說話上傷害我。」

（即時娛樂）