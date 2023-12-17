湯令山開騷獲舊愛捧場 Tyson Yoshi自爆明年寫求婚歌 (18:15)

Tyson Yoshi、湯令山（Gareth.T）昨晚合作舉行音樂會，Tyson雖然只在開場時拉低外套曬胸肌數秒，其餘時間均以文青形象見人，仍吸引粉絲拋胸圍上台。他在音樂會上唱出2首未推出的歌曲，當中包括他早在2019年已完成的快歌《A Lot》。Tyson自嘲︰「我跳舞唔叻，所以一直未發表呢首歌。大家睇節目見我同Do姐（鄭裕玲）跳華爾滋就知我乜料啦﹗我今日唱呢首歌，唔代表我練好跳舞。大家自己喺台下跳啦﹗我唔知會唔會出呢首歌，好尷尬。」Gareth.T今年7月和女友鄧凱文（Moon）分手，Moon昨晚現身捧場，但Gareth.T騷後受訪時，拒跟舊愛合照。

Gareth.T表示去完蒙古旅行，心情不錯，過去半個月都是與Tyson一起練歌。他說分手半年，感情依然空白，希望明年能再追女仔。Moon曾表示為感情付出很多，卻不獲珍惜，Gareth.T說︰「係有少少，我嘅回應已寫晒喺歌裏面，唔再回應喇﹗我唔想親口講，用歌曲代言。復合機會？唔知道，我哋仍然係好朋友，佢今晚都有嚟捧場。」

Tyson羨慕Gareth.T能藉情感創作不同歌曲，笑言和女友Christy拍拖多年，明年要進化到寫求婚歌。談到他演出時只拉低外套數秒，Tyson說︰「我原本想除衫，但件褸太緊卡住手臂，唯有著番外套。我今年初操得太大隻、太誇張，依家已縮細番身形。」他又笑言這晚特別以眼鏡造型現身，由從前的「紋青」變為「文青」，發現自己唱慢歌、走斯文路線也頗受歡迎。

（即時娛樂）