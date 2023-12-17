高海寧望《新聞女王》成最佳劇集 監製鍾澍佳計劃開第2季 (20:02)

高海寧剛參加完馬國明及湯洛雯婚禮回港，她今天出席台慶劇《新聞女王》宣傳活動時，說自己被他們的婚禮感動得由朝喊到晚。談到湯洛雯的花球最終落在她手上，高海寧說︰「我冇刻意搶，點知被掟到應一應，搞到我依家有少少期待，因為岑杏賢接到朱千雪花球後好快識到佢老公，睇吓係咪真係咁神奇先﹗」

她表示馬國明不少男性朋友均已婚，因此未有結識到異性朋友，而自己雖有追求者，但未遇上心儀對象，也無意跟圈中人拍拖。高海寧說︰「有啲嘢急唔嚟，要嚟都擋唔住，所以不如擺埋一邊，唔好諗住。」談到可想贏到今年台慶頒獎禮的「最佳女配角」，她表示這個獎競爭激烈，單是《新聞女王》已有4人入圍，雖然自己也想得獎，但更希望《新聞女王》能奪得「最佳劇集」。高海寧說︰「佘詩曼已開聲話想拍續集，相信會成事，我都好想拍。」

林正峰在劇中與高海寧發展成情侶，卻未獲觀眾接受。他說︰「我知道總有人唔接受，係預計之中。我拍攝時都擔心，唯有盡量演好角色。觀眾最後點睇，我都會接受。希望大家投高海寧『最佳女配角』一票，佢真係做得好好。」何廣沛日前感冒發燒，未病好的他一臉病容，稱身體不適時要跟女友隔離。

總監製鍾澍佳有信心《新聞女王》能奪得很多獎項。對於內地平台播出佘詩曼、馬國明及黃宗澤演出的《新聞女王》番外篇，他直言有計劃開拍續集，但要吸引到佘詩曼、李施嬅參演，一定要寫出好劇本，令故事比今輯更好。今輯花了10年時間，續集可能會快一點。續集加入黃宗澤？如果觀眾喜歡，不是沒可能。」

（即時娛樂）