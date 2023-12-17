陳奕迅做嘉賓講足半個鐘 林海峰︰今晚機鐵應該通宵 (20:31)

林海峰（Jan）昨晚舉行第2場演唱會，請來陳奕迅（Eason）做嘉賓，合唱Jan的《流行曲》。兩人合唱完，Jan對Eason說︰「你知唔知我頭先企喺度，我突然之間好Bosco呀﹗」Eason想了一會後爆笑，他尷尬說︰「未去到﹗未去到﹗」有「吹神」外號的Eason之後說他只會「講少少」，Jan聞言說︰「佢嘅少少，即係好長﹗」Eason結果在台上逗留了足足半小時。Jan透露兩人綵排時，Eason說了個幾小時，耐到他差不多要走。Eason表示︰「講少少，好快﹗」Jan於是問觀眾想聽Eason唱歌、說話還是講國語，令台下觀眾捧腹大笑﹗Eason笑答「講國語？唔好啦，喺香港」，然後再以國語表示「講好多喇」、「講很多much」。

Eason提到Jan曾跟攝影師夏永康合資開時裝店，Jan笑道：「蝕咗幾球，好慘，差啲朋友都冇得做，唔好提。」Eason回想初入行時曾與張智霖為林海峰的《好時代》做和音，Jan說：「因為有幾個音好難唱。」Eason續說：「我真係有買你隻碟，我唔理其他人講乜，你真係我嘅Top 5，香港。Eric Kwok係另一個Top 5，我覺得。」Eason又表示一直想唱由林海峰填詞的歌，於是請他填了歌曲《塵大師》的詞。Jan見Eason又突然打開一個新話題即說︰「咁使唔使再坐低慢慢傾，好真情對話喎﹗」Eason答︰「講埋呢個，好快﹗」Jan搞笑反問︰「又好快？今晚機鐵應該通宵！你哋（觀眾）介唔介意先？」現場觀眾大叫不介意。

（即時娛樂）