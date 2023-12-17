麥明詩無懼冷峰 性感現身馬場活動 為將來儲定奶粉錢 (21:19)

麥明詩無懼冷峰，今日以一身性感裝扮出席馬場活動。她表示早前因工作太忙而消瘦了不少，令母親十分擔心，因此最近開始積極增肥，多做運動及增加食量，體重已回升了幾磅。談到其身上的名貴鑽飾十分搶眼，麥明詩笑言未幻想將來出嫁時是否會一樣隆重，只認為屆時一定要靚。至於未來老公會否支持買鑽飾，她甜笑指對方要儲錢，但不是儲老婆本。麥明詩說︰「我也在努力儲錢，希望能再置業，為將來未雨綢繆，我也要儲定奶粉錢。」

對於網上不時出現指她開設投資理財班的社交平台帖子，麥明詩重申絕無此事︰「有騙徒利用我的名字，我根本沒開班﹗有朋友差點信以為真，幸沒金錢損失。我曾為此作出舉報，但那個專頁被刪走後又重開。不少藝人也遇到類似情况，大家要小心。」麥明詩強調她沒從事過理財或投資等行業，沒獨特分析見解，自己亦甚少買賣股票，在投資上偏向保守。

同場的鍾舒漫談到舊愛吳浩康為養家做幾份工，更放下藝人光環走入地盤工作時豎起手指公讚好，但不欲多談。她說︰「曾有傳媒問我，但不回應了，萬一牽涉入別人家事就不好。」鍾舒漫認為歌手為生活身兼數職沒不妥，她也有投資不同生意，如舉辦市集活動、開期間限定咖啡店。她說︰「藝人也是人，為掙錢養家很合理，而且這個年代的藝人透明度高，可以很貼地。」

（即時娛樂）