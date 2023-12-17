洪永城角逐視帝呼籲投他一票 劉穎鏇爭女配飛躍獎有信心 (23:06)

洪永城、劉穎鏇、陳楨怡、谷婭溦、林鈺洧、邢慧敏及姜依宁今日現身商場出席《高錕慈善基金聖誕及新年慈善義賣》啟動禮，呼籲大眾參與行善，為有需要的腦退化症病人和其家人，提供適當的服務及治療。

40歲洪永城自覺記憶力衰退：「太太（梁諾妍）經常罵我記不到或記錯日子和時間，所以會多做運動和進食健康補充劑。」有說女性懷孕時記性特別差，洪永城笑太太正大肚將失憶症傳染他。太太懷孕近6個月，諮詢醫生意見後，有繼續跑步，對身體有幫助：「問過醫生意見，大肚婆可以跑步，她生頭一胎女兒時，都有繼續跑。不過她會慢慢跑，大約2至4公里，我有陪她跑，適量運動對孕婦是好事。」

周二（19號）是女兒Amber的2歲生日，洪永城準備帶女兒去主題公園玩，知女兒熱愛《Baby Shark》，希望帶她去看真正鯊魚。快將再做爸爸的洪永城表示要更努力掙錢養家。對於有份角逐《萬千星輝頒獎典禮2023》的「最佳男主角」及「最佳男主持」，他呼籲大家投他一票以示支持。

劉穎鏇出席馬國明與湯洛雯的婚禮，她與湯洛雯當年一起主持節目《學是學非》，相識6年多，與另一是非精鄺潔楹結伴出席。劉穎鏇大讚一對新人甜蜜又恩愛，見證他們交換禮戒指時，她忍不住感動到喊。「不是造馬，新娘是真的拋中花球給高海寧，她似中頭獎般開心，大家都好替她高興，沒有想去爭。」她暫時未有接新劇，最開心媽咪將由美國來港陪她。

陳楨怡過去兩年的聖誕節均留在橫店拍劇度過，今年終於可返港，順道為媽咪慶祝生日。她和劉穎鏇有份角逐「飛躍進步女藝員」及「最佳女配角」，陳楨怡首次獲提名感開心，認為是種鼓勵，但對獎項隨緣。劉穎鏇對自己有一定信心，但覺得每位候選者都好值得嘉獎，期待去澳門參與公司盛事。

（即時娛樂）