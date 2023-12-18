新婚林德信度蜜月邀家人同行 隨時準備好做爸爸 (13:51)

林德信上月和圈外女友Candace結婚，新婚的他表示已準備好隨時做爸爸。（資料圖片 / 大會提供 / 明報製圖）

新婚的林德信（Alex）剛和太太去完蜜月旅行回港，日前與前組合Robynn & Kendy成員孫曉賢（Kendy）一同出席活動時，表示這次旅行有家人同行，因此不算是「Honey Moon」，他和太太亦忙於打點，沒時間「造人」。Alex說︰「好多年都冇成家人去旅行，呢啲機會要好好享受吓，哥哥同妹妹幾年冇見面，連姨甥都係第一次見面咋！見佢哋生完小朋友好似好開心、好Sweet，我都想生BB，長輩都冇催我，生仔生女冇所謂。」

Alex有意明年開騷，Kendy建議他辦一個將音樂、瑜伽及茶道結合在一起的音樂節。Alex笑言可以同步籌備音樂會及進行生育計劃，他日成為爸爸後，可以早上外出唱歌，半夜回家幫太太餵奶照顧BB。Kendy原來也有份參加Alex夫婦與親友的旅行團，透露Alex的法籍朋友突然用廣東話唱「少林功夫好」，令在場人士非常驚喜。她又表示︰「聽到佢（Alex）話想要小朋友都幾驚喜，突然覺得佢有外父相。」

Kendy剛在日本完成兩場音樂會，她說︰「見到有好多香港人專程嚟聽，佢哋好掛住廣東歌。我都寫咗篇日文嘅謝辭，以為會好緊張，點知講講吓都喊晒。今次見到當地好多美男子，但冇艷遇，希望下次去再開騷時，帶埋艷遇返香港就幸福啦！」

（即時娛樂）