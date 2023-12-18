林海峰尾場葛民輝現身 預告軟硬明年開騷 讚姜濤即興上台唱得好 (17:22)

林海峰（Jan）昨晚（17日）舉行尾場《Uncle Auntie Farewell Party演唱會》，太太彭羚及女兒現身捧場。雖然妻女在觀眾席，Jan照爆夫妻間的閨房趣事，透露曾被彭羚投訴鼻鼾聲太大，令兩人的婚姻亮起紅燈。他笑言︰「希望我走嘅時候，可以安靜地走﹗」Jan又表示彭羚曾質問他的演唱會名字為何是「Farewell Party」︰「佢應該係擔心我唔做嘢，佢要復出﹗其實佢平日好多嘢做，包括幫我記密碼。」Jan昨晚的聲線嚴重沙啞，全晚不停飲水。他安歌時請來軟硬拍檔葛民輝現身，以4種語言合唱《Never Gonna Give You Up》。雖然兩人身後的巨型屏幕打出「嚴禁安哥，最後警告」字樣，軟硬一於少理，應觀眾要求唱出6個不同版本的《廣播道Fans殺人事件》。葛民輝笑言︰「台上一分鐘，台下十年功。安歌咗4次共3分半鐘，已超額完成﹗」

Jan騷後表示因喉嚨受細菌感染而聲沙，但不會放病假，周一早上會如常開咪做節目。他笑言︰「到一到都係心意，我細個時向劉德華學嘅，佢做宣傳連《婦女新姿》都會到一到。」雖然尾場嚴重聲沙，Jan覺得這晚表現最好︰「個女應該會喺台下笑我跳舞。我喺台上講我同太太嘅私事唔尷尬，佢每晚都有到，佢有好多嘢做，唔會復出。」彭羚今年9月透露父親離世，Jan說她心情OK，外母也有來捧場。Jan表示一早安排好葛民輝做尾場嘉賓︰「梗係畀最好嘅佢﹗軟硬上次合體可能係草蜢軟硬演唱會時，蘇志威剛才見到我哋表現好好，話可以諗諗開Part 2。」談到舞台屏幕播出「軟硬世界巡迴演唱會香港站，2024年只演一場」畫面，他說︰「最重要有冇場地，場地決定一切，好似打波咁，有場紙就即刻有計劃。」

談到首場嘉賓姜濤，Jan說︰「你真係要問番佢﹗我約佢1月1號，佢竟然預早嚟咗。其實Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）都有嚟，可能上次我去咗佢哋演唱會，禮尚往來所以到一到。」Jan強調絕對沒戲弄姜濤，讚他當晚在沒準備的情况下唱得好好。對於他當晚突邀姜濤上台唱歌，被指是有心讓他為之前的「被質疑咪嘴」風波平反，Jan說︰「呢個係佢自己嘅事，我幫唔到佢，佢要靠自己。佢已經證明咗，恭喜佢﹗」至於姜濤是事前已夾好還是突然被邀上台，Jan表示︰「你睇得出應該係啦，其實好多台上台下都係半真半假，好有趣嘅，喺中間線遊走，唔明咪黎明囉﹗點解唔請容祖兒上台？我喺後台至見到佢。幫姜濤爭獎？冇，我約佢啫，冇話頒畀佢。每年1月1日，我都約好多人去㗎﹗」

（即時娛樂）