解風大阪｜杜如風逛收藏店 驚見1976年香港製造物品 (17:53)

杜如風回憶曾在大雨下救了一隻奶貓。（大會提供）

杜如風（Helen）主持的《解風大阪》今晚（18日）將播出新一集，她將到訪位於長堀橋，集貓客棧與貓浴場於一身的店。該店專收容流浪貓，設有8個牀位提供過夜服務，客人可以隔住牀頭的玻璃望住貓貓睡覺。

Helen自言是貓狗奴，亦是「保護遺棄動物協會」代言人，當日被好友陳淑蘭邀請入會。她說︰「代言咗好多年，宣萱仲早過我加入，佢真係好惜小動物。」提到最難忘回憶，Helen表示有天在大雨下途經公園，聽到微弱貓叫聲，最後在草叢找到一隻手掌般大的小貓。她說︰「貓貓嗰時凍到震，唯有放佢喺心口用體溫幫佢保暖，呢隻小貓今日已長大成肥貓。」她又忠告有心養寵物的人行動前要三思︰「養寵物係一生一世，人可以有好多朋友，但寵物眼中只有你一個主人，係好情深同專一。」

Helen還會在節目中到訪位於新町的美國懷舊古董小物店，店內有大量20年代Fire King餐具、1958年出品初代Snoopy及1976年香港製造的米奇老鼠發聲公仔。Helen表示︰「完全見證香港70年工業時代，仲好可能係新蒲崗出品。」她明晚將轉戰名古屋繼續食玩買，首站會去常滑市招財貓故鄉，看巨型招財貓頭、行招財貓大道及睇齊39款祈求不同願望的招財貓。Helen更即場許願，希望不要再遇上壞男人。

（即時娛樂）