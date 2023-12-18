馮允謙推出新專輯 感恩今年事業上擁多個第1次 (18:12)

馮允謙（Jay）今天（18日）推出以「時間」為概念的新碟《IN GOOD TIME》。他說︰「今年EP企劃《IN GOOD TIME》，如果要翻譯成中文意思係好時辰，以一個時鐘嘅概念影呢輯相。剛才影相嘅時候有好多人喺度行嚟行去，但我企喺度，望住鏡頭好堅定咁。我對人生outlook，好多時都會跟番自己嘅節奏。呢點好重要，我覺得每個人跟番自己嘅步伐，唔好跟人哋嘅腳步。頭先好得意，啲人行嚟行去，但我就叫自己唔好郁，唔好眨眼呀！影出嚟輯相好滿意，好靚。」

Jay今年在工作上經歷多個第一次，他說：「今年我嘅人生發生咗好多事，人生好得意，所有嘢都係『Happen in the right place at the right time』，有啲嘢唔可以刻意，有時真係啱嘅時間就會發生，例如喺紅館開個人演唱會、第一次返加拿大表演、做人哋嘅導師，JayFung做導師，Crazy！真係好多嘢發生，淨係揀一項對我最深刻？真係揀唔到，紅館係一個好大嘅目標，等咗11年喎，但其他事都好重要，帶畀我好多回憶。我真係好想講，全部都係好時辰Good Timing，所以做呢隻碟，好期待，等咗11年終於做到好多嘢，好難得，好想同大家分享。」

新碟於聖誕節期間推出，Jay特別興奮：「聖誕節係我全年最喜愛嘅節日，會同家人一齊，同埋充滿工作，而我最鍾意工作可以見到好多粉絲，聖誕特別多表演就會見到大家。呢個時候出碟亦係最開心，因為係一年嘅總結可以同大家分享，係一份聖誕禮物。」

（即時娛樂）