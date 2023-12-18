ERROR捱過窮到燶日子 未來5年面對最大考驗 (20:00)

ERROR成軍5周年，4位成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）一同經歷起跌後急速成長，兄弟情更堅固，以歌曲《四五成群》分享5年來笑中有淚的故事。他們回想當初各人均是一無所有，從沒想過會成為男團成員、搞笑藝人，現在對他們來說絕對是賺多過蝕。

193回想灌錄這首歌時被歌詞觸動落淚，想起他們從前沒工作沒收入的日子。保錡說︰「初入行時窮到想喊，入不敷支，每天要計算着如何以100元過活。我在大埔居住，來回公司的車費也不少，返到公司後見隔籬廠開工有飯盒派，我就去偷飯盒，也試過叫他們一起去偷。」保錡表示目前其人工屬正常價，但電視行業收入有限，要靠其他工作幫補。他笑言他們4個「二打六」會繼續做好小丑角色︰「如果我們不做，還有誰願意做？我們現在很尊重及熱愛自己的工作，珍惜每個機會。」

原來，ERROR曾有段日子幾乎天天吵架，阿Dee是隊中最易生氣的成員，但同時是幾位兄弟的最佳心理輔導員。他說︰「當工作有阻滯，我才發脾氣，忟憎自己。不過，我較有耐性，時常講『經』，所以他們有問題時都會找我傾。」歷年來不少組合、樂隊均是拆伙收場，ERROR 4子平日也各有工作，但他們認為大家的發展步伐差不多，ERROR可一直走下去。

談到他們與MIRROR一同打入「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後5強，ERROR笑言︰「一定是MIRROR﹗我們不是陪跑，是填海，填海後就讓出道路，讓MIRROR踩住我們上﹗」4子及後認真表示︰「我們每年入到5強已當贏，早預計一世沒可能得到組合獎。我們不強求，可能要等到年老時拍《四個小生去旅行》，如修哥（胡楓）所說『序有應得』時才能得獎。」

肥仔認為ERROR將在未來5年面對有史以來的最大考驗︰「疫情時，大家也集中留意本地娛樂，現在通關了，將會出現很多難以估計的外來因素。除了本地主流，很多外國歌手也會來港開騷，ERROR只能盡量做好作品才能繼續吸引到大家。」肥仔有份經營的食肆今年全部結業，阿Dee和193指他還有舞蹈學校，因此仍很富有。193笑言ERROR除了幕前，也可在其他範疇合作，如以經理人鄧永鑄（濟哥）的名義成立藝人管理公司，邀《全民造星》參賽者簽約。他負責市場推廣，保錡負責公關工作，阿Dee做策劃，肥仔就為旗下藝人排舞。193說︰「我們會抽藝人九成佣，有得做呀﹗」

（即時娛樂）