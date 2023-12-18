中年好聲音2｜18強名單出爐 MVP顏米羔破紀錄奪82分 (19:47)

曾獲2000年全球華人新秀歌唱大賽（香港區選拔賽）金咪獎的梁浩賢，年輕時曾拜知名星級歌唱老師梁月玲為師，他在製作組陪同下前往探望梁老師。（大會提供）

無綫《中年好聲音2》昨晚（17日）播出第六部曲《廿一強全新賽制 動感／情感PK賽！》下半場，顏米羔破紀錄獲得94分兼獲得MVP，王學琳及曾蜜詩被淘汰。18強名單出爐，包括鄭梓浩、陳蒨葶、陳燕娜、劉可、古淖文、王玥、梁浩賢、安雅希、朱博文、黃劍文、周碧嘉、顏米羔、袁思樂、陳俞霏、譚輝智、劉威煌、林若盈及沈宗賢。

全黑造型上陣的米羔化身Rock友，女歌男唱梅艷芳的經典金曲《淑女》，更還原梅艷芳在歌曲中的招牌笑聲，最終打破安雅希93分的紀錄獲得94分。評審周國豐說：「你揀歌都幾喪，一位男士唱《淑女》，黐咗線咁！」顏米羔憑住優異演出獲得MVP，負責選出MVP的伍仲衡笑言：「頭先一直覺得有碗河粉（劉可）幾好食，但食食吓有碗米粉（顏米羔）嚟咗，之後再嗒真啲，講好聲同驚喜，梗係米粉啦！」

曾獲2000年全球華人新秀歌唱大賽（香港區選拔賽）金咪獎的梁浩賢，年輕時曾拜知名星級歌唱老師梁月玲為師，他在製作組陪同下前往探望梁老師。雖然梁老師年事已高，依然精靈地彈琴與浩賢Jam歌。梁老師大讚當年的浩賢很有潛質，參加新秀並贏得獎項，後來更簽了公司兼出唱片，可惜唱片公司突然結業，令浩賢的音樂路就此打住，之後為了生活只好轉行。浩賢說：「我冇諗過放棄，諗住仲有一日會返嚟，但轉行後機會已經遠咗。嗰次失敗令我認清自己以前好多嘢不足，覺得冇懷才不遇，永遠只有自己做得唔夠好。」

（即時娛樂）