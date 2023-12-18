MIRROR明年英美加星馬9地巡唱 姜濤羨慕隊友食極唔肥 (21:03)

MIRROR去年7月在紅館舉行演唱會，其間因發生墜屏傷人事故而腰斬。時隔年半，MIRROR的演唱會將於明年1月假亞洲國際博覽館重啟，舉行16場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》。MIRROR今日出席演唱會記招，宣布除了香港站，上半年還會到澳門、新加坡、馬來西亞的吉隆坡、英國的曼徹斯特及倫敦、加拿大的多倫多，以及美國的三藩市、紐約及洛杉磯，合共9個城市開騷。

姜濤、呂爵安（Edan）希望在多倫多及洛杉磯開騷時，能順道觀看NBA賽事；盧瀚霆（AL）曾以交換生身分在倫敦留學，希望能重遊當年到過的地方。隊長楊樂文（Lokman）表示巡唱會於上半年完成，因各人下半年有其他工作，他們屆時會帶埋家人、女友出埠，工作之餘可順道旅行。Lokman強調今次開騷以安全為主，舞台只有基本的機關。他說︰「公司都是盡量簡單、安全，以個人魅力為主，用個人魅力去制霸整個場地。」去年被巨型屏幕壓傷的舞者李啟言（阿Mo）至今仍未康復，Lokman被問到可曾探望或邀請對方捧場時表示︰「要視乎他的意願及公司如何安排。」

Lokman表示MIRROR今次要應付16場演出，已開始操練體能，同時已投入演唱會的團體及小組排練，部分演出組合會令觀眾驚喜。姜濤曾表示跟邱士縉（Stanley）操肌，卻被Stanley爆他只健身了兩次。姜濤說他沒健身，靠跑步練氣。Lokman自言沒節食，以免沒氣力排舞。姜濤聞言說︰「很羨慕，他們怎樣吃也不肥﹗我當然要節食。」副隊長江𤒹生（AK）笑言「我也很羨慕姜濤的錢怎樣也花不完」，令姜濤一臉尷尬。柳應廷（Jer）跟姜濤一樣沒操肌︰「我只練氣﹗Stanley的身材操得像盔甲一樣﹗」Stanley被問到是否會做演唱會的「肌肉擔當」時說︰「我很久前已戒了﹗操肌的最高境界是『操完唔騷著番衫』，我已交棒給Jeremy（李駿傑）。」

姜濤擔任林海峰演唱會首場嘉賓，被指有拉票爭獎成分。姜濤說︰「沒什麼回應，唯有做好自己的表演。我們都對獎項隨緣，大家如何想有大家的自由，我不評論太多。」他被追問做完林海峰個唱嘉賓後是否有更高得獎機會時支吾以對，Lokman及AK代答︰「這問題要1月1日有結果後才回答。我們會否出席也要等公司指示。」AL近日忙排舞及拍新歌MV，跳到頭暈及腳腫。他有信心能在開騷前調理好身體。談到他在《社內相親》的化妝被指太白，AL說︰「我天生皮膚太白，日後拍劇或做其他工作時會多留意。」他表示《社》劇拍續集機會不大，Edan亦說︰「原版也沒續集。我在劇中與沈殷怡的吻戲不夠激？已很激了，循序漸進吧﹗」Edan表示其後援會已順利換屆，重新運作，希望會有一番新景象。

（即時娛樂）