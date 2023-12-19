新聞女王｜跟「黑化家妍」過招 龔慈恩眼神奸笑震懾網民 獲推最佳女配角 (12:25)

無綫台慶劇《新聞女王》周五（22日）晚8點半起，翡翠台連續2小時，播出第25集及第26集大結局，22日當晚，《新聞女王》台前幕後會移師澳門，與現場觀眾睇結局慶祝冬至。

昨晚（18日）劇情講述Man姐（佘詩曼飾）火力全開搞Prime time改革，欽點Cathy（高海寧飾）及王偉（林正峰飾）為頭炮主播；改革叫好叫座，但Cathy為了在事業覓得更好「歸宿」，決定告別性感，還在市場部總監Jeff（楊證樺飾）協助下邁向公務員之路，Cathy﹑Jeff及王偉的關係撲朔迷離；

另邊廂，Slash（馬貫東飾）為幫曉薇（何依婷飾）追查富二代Cyrus（孔德賢飾）非法賽車，遇上嚴重車禍危在旦夕，曉薇感到自責，Man姐勾起昔日賊王痛苦回憶；家妍（李施嬅飾）因為拾到曉薇電話，意外拍得不利Cyrus獨家片段，以此作為重返SNK Prime time News籌碼，並先後與飛爺（鄧智堅飾）、佐治（馬國明飾）及Man姐交涉，事件最終驚動方太（龔慈恩飾），家妍亦似乎得償所願。

今晚（19日）家妍黑化升級，除幫忙掩蓋車禍真相，更捨棄正義原則，斷章取義報道新聞，令Slash蒙上污名。

昨晚甫踏入結局周，有網民讚劇情再掀高潮，除了黑化家妍的3大談判場面，家妍最後「打大佬」與方太對話，亦贏盡好評；今次方太除以新一輪「鮮花論」引起注目，最後拿著棋子向家妍的一句：「如果你值，方太一定畀」，精警對白配上龔姐運籌帷幄眼神，與饒有深意的笑容，讓網民看畢直呼心寒，更指龔姐單憑這個眼神，已能穩奪今屆最佳女配角！網民表示：「方太個樣好奸」、「睇到個心有少少寒」、「好似永遠對住你笑，笑到你心寒」、「最佳女配角應該係龔慈恩先合理」。

（即時娛樂）