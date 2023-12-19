新聞女王｜Man姐名聲急跌宣布退出新聞界 黃宗澤閃現結局之謎終極解開 (12:46)

Man姐亦因十年前的賊王事件由高處直跌谷底；而黃宗澤（右下圖）在結局篇閃現，原來只是彩蛋。（大會提供）

無綫台慶劇《新聞女王》今個星期踏入結局周，最大高潮除了黑化家妍（李施嬅飾）會與佐治（馬國明飾）聯手令SNK翻天覆地，Man姐（佘詩曼/阿佘飾）亦因10年前的賊王事件，由高處直跌谷底，就在Man姐憑改革節目榮獲「年度業界人物」殊榮時，警方直闖頒獎禮現場，並將Man姐帶返警署助查，名聲大受影響的Man姐最後會開記者會宣布辭職，兼退出新聞界。

除了Man姐，還有兩位靈魂人物會離開SNK，在蜀中大將買少見少下，SNK與「新聞專業」將愈走愈遠，關鍵更與兩名新加盟主播賴嘉詠（郭柏妍飾）及莫詠珊（李芷晴飾）有關！而上周「谷底反彈」的曉薇（何依婷飾），亦將於結局周遇上極大衝擊，情緒病惡化走向自殺極端之餘，還怒摑Man姐瘋狂爆Seed，兼驚現恐怖幻覺，劇情張力十足！

由於內地已播出大結局，黃宗澤（Bosco）在劇中驚喜亮相及其劇中對白：「我對你呢個新聞女王有興趣，因為喺我領域，只有國王，冇女王」，掀起網絡熱話，更有指Bosco亮相是劇組刻意為續集鋪路。

鍾澍佳受訪時拆解疑團，強調Bosco亮相只是彩蛋，並指如此安排是為幫阿佘圓心願：「那是個彩蛋，因為阿佘跟我說TVB這麼多男演員，只有Bosco從來沒有合作過，然後我打電話給Bosco，問他有沒有空，就幫我們客串了一場戲。」

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（即時娛樂）