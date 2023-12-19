COLLAR跟泰國男女團鬥舞 盼跟師兄MIRROR同台表演 (13:50)

女團COLLAR昨晚（18日）與泰國男團ATLAS及女團4EVE，錄影ViuTV節目《Chill Club》，COLLAR首度與泰國藝人合作，Winka（陳泳伽）表示兩隊成員又靚又溫柔，忍不住心心眼望著，用盡肢體語言交流。

隊長Gao（沈貞巧）笑道：「我在他們身上學到泰文，靚是分3個等級，我當然是最高級啦！」李芯駖表示節目中和兩隊成員跳舞交流，雖然COLLAR沒機會唱泰文歌，但互相挑戰對方舞步感覺很正，COLLAR作為香港團隊代表，鬥舞亦絕不輸蝕。

COLLAR演唱會一直只聞樓梯響，她們只稱將有「大Project」，叫粉絲密切留意官網消息。問可有機會於師兄MIRROR演唱會任嘉賓？Marf（邱彥筒）說：「如果他們邀請我們當然好，兩隊未試過同台表演，但我們還洽談『大Project』。」問到可會互相邀請？COLLAR笑指MIRROR有12個人，相信要很大筆錢，請不起他們。

COLLAR躋身叱咤頒獎禮「我最喜愛的組合」5強，團歌《Speak Love》亦殺入「我最喜愛的歌曲」最後10強，COLLAR多謝大家投票，但奪獎只是平常心，有得參與已經好開心。問到Marf角逐女新人獎，又可有信心？她說：「一定是平常心，因為沒期待就沒失望，如有獎，知道支持我的人會好開心，沒獎就證明要畀更值得的人，我會繼續努力。」

（即時娛樂）