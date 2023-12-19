暖男ANSONBEAN幫「五美」點餐 蔡穎恩Vian相逢恨晚 (14:09)

林建岳、ANSONBEAN（陳毅燊）、劉沛蘅（Hillary）、何嘉莉（Lillian）、林熙彤（Hazel）、蔡穎恩（Evelyn）以及小師妹、女團Me&成員連家穎（Vian）等，昨天（18日）出席在銅鑼灣舉行的台式麵食及茶飲麵店開幕活動。

首次參加開張剪綵的Hillary、Hazel、Vian和ANSONBEAN，表示新鮮有趣。之後他們到店內享用午餐，但眾星有選擇困難症，暖男ANSONBEAN替美女們拿主意，除了點餐，還親手替她們撈好拌麵，盡顯紳士風度。

Evelyn全程帶住Vian，感情很好，原來她們首次見面。Evelyn還學Vian用Me&打招呼方式自我介紹，非常搞笑。Evelyn表示與Vian相逢恨晚，她說：「我之前睇Vian嘅跳舞片，覺得佢好可愛，青春無敵。一直好想見佢真人，睇下佢個頭係咪咁細，佢身形比例令人羨慕。傾偈後發現我哋志趣相投，原來我哋食嘢嘅口味一致，相逢恨晚。」

冬至和聖誕節即將來臨，經常在社交平台分享高質素「家常便飯」的Hillary，當然在家過節，聖誕節亦會食火雞應節。Hazel和Lillian表示會與家人食火鍋和盤菜，而ANSONBEAN透露與家人做冬後，聖誕節約朋友開Party。

（即時娛樂）