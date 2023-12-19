《女神降臨》文佳煐首訪港 親民派心心 預告跟親友賀聖誕 (17:53)

韓劇《女神降臨》文佳煐今天（19日）到尖沙咀出席品牌活動，吸引大批粉絲支持，一睹女神風采。穿黑色Tube Dress貼身連身裙的文佳煐高貴現身，向現場粉絲大派心心。首度來港的文佳煐覺得香港繁榮又美麗，很想去主題公園和品嘗港式美食，她到港時已吃了美味點心。

身為品牌全球代言人的文佳煐表示，粉絲都知道她喜歡香水，今次品牌推出新味道，令人感覺溫馨。說到聖誕將至，問她如何慶祝？她稱當日沒拍攝行程，會與家人和朋友歡度。離開時，文佳煐十分識做，不忘與粉絲說再見兼派心心。

同場還有陳凱詠（Jace）和李靖筠，身穿鮮紅色連身裙的Jace表示沒看過《女神降臨》，但身邊很多朋友看完都說文佳煐很正，今次近距離接觸後，覺得對方很氣質。她自嘲失禮，甚少睇韓劇，因為工作忙又要兼顧創作，所以難煲劇。

問Jace重新出發後，會否期望在樂壇頒獎禮上獲獎？她表示以前在大公司，也不看重獎項，只享受創作過程，出歌後就不會理會，如何成長是它的事，它有自己的命。

李靖筠同樣指自己少看韓劇，亦沒看過文佳煐的劇，但見到真人則被嚇到，讚對方又瘦又靚又可愛。開關後她見到很多國際明星，大開眼界，她看過韓國男神南柱赫的一部劇，大讚對方靚仔，說：「我喜歡細眼睛男仔，男友都是細眼睛。」

（即時娛樂）