新聞女王｜走訪打卡熱點「家妍山」 飛爺綜合症掀熱潮 盤點求生金句 (18:24)

無綫官方社交平台專頁發布了名為「飛爺綜合症」及Highlight飛爺「扮工」實錄帖子，列出飛爺「永遠卸膊，有功就領」及「只會喝珍珠奶茶」等特點（大會提供）

李施嬅用以享受寧靜及避世的格仔山成為打卡熱點（左圖）；鄧智堅在劇中的金句極多，惹網民熱話。（大會提供）

無綫台慶劇《新聞女王》周五（22日）晚連續兩小時，播出第25集及第26集大結局。

開播後掀起熱話的《新聞女王》，就連劇中場口都引發打卡熱，當中主角張家妍（李施嬅飾）用以享受寧靜及避世的地方—格仔山。位於九龍仔的格仔山，又名「樂富山」，只需半小時便可直達山頂，遠眺九龍仔全貌。隨著《新聞女王》熱播，格仔山除多了「家妍山」封號，還因家妍於第20集在該處崩潰爆喊，再追加「崩潰山」封號。無綫官方社交平台專頁，日前派員實地視察「家妍山」打卡實况，並攜同「崩潰家妍扇」配合劇情，相當抵死，雖然當日天氣寒冷，但仍成功捕獲專誠前往打卡人士。

對於劇集景點引發熱潮，監製鍾澍佳透露當初選址格仔山確實暗藏玄機：「劇情開初嘅概念係同棋盤有關，格仔山嘅格仔，就好似國際象棋嘅棋盤，同埋嗰度係香港好有特色嘅地方，好適宜作為家妍洗滌心靈神秘花園。」

《新聞女王》亦掀起金句熱，除了Man姐、家妍、子傑及方太（龔慈恩飾），有「勝利球迷」之稱的飛爺（鄧智堅飾），雖然表面A字膊兼看似「淨係識擦鞋」，但實質是「最強智者」，昨晚（18日）面對Man姐強勢執行Prime time改革，睇通睇透的飛爺竟定過抬油，更教精佐治指若方太支持Man姐，改革一事必定事先已做好全年計劃，如今見步行步，根本不足為懼，飛爺說：「有收視有口碑就話腳震啫」、「根本方太寫好劇本，我哋順住演就得㗎喇，唔好搶戲，唔好搞小動作！」

飛爺早於上周已對Man姐改革做好防禦措施，包括邊打麻將邊在方太面前落藥：「深入意見，咪即係深層睡眠咯，聽唔明就覺得悶啦」、「啲觀眾睇咗幾十年，你突然之間話變，小心連原本嘅觀眾都流失埋。」

面對「盟友」佐治與華姐（車婉婉）不和，飛爺亦醒目地不立危牆之下：「企邊邊都好，最緊要唔好企懸崖邊。」另上周飛爺和家妍的一席話，亦是啜核又抵死：「你咪好似呢杯嘢飲咁咯，幾好飲都好、錯咗Timing。」網民讚飛爺直達「辦公室生存指南」教科書級別：「飛爺到處金句，句句誅心，簡直是人生導師」。

為了向飛爺致敬，無綫官方社交平台專頁發布了名為「飛爺綜合症」及Highlight飛爺「扮工」實錄帖子，列出飛爺「永遠卸膊，有功就領」及「只會喝珍珠奶茶」等特點，並笑指想不到「扮工飛」連踩地雷都如此肉緊，旋即引爆網民熱話。

不少內地網民笑言看了《新聞女王》後，都有想喝珍珠奶茶衝動，問到堅叔劇集播出後，有否引來奶茶代言商機，他笑言沒有，但卻搞笑謂：「我反而希望有心血管健康同防糖尿等等嘅supplement公司可以搵我拍廣告啦。」

相關新聞：新聞女王｜Man姐名聲急跌宣布退出新聞界 黃宗澤閃現結局之謎終極解開

相關新聞：新聞女王｜跟「黑化家妍」過招 龔慈恩眼神奸笑震懾網民 獲推最佳女配角

（即時娛樂）