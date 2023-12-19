獲女友陳欣妍豪送百萬新車 沈震軒勁驚喜：狀態好難形容 (21:25)

沈震軒（Sammy）跟陳欣妍（Shirley）拍拖6年，2人經常製造驚喜給對方，早前，Shirley又有驚喜給Sammy，今次她提早送上百萬新車給Sammy做聖誕禮物，認真大手筆！

Shirley坦言拍拖6年，她都沒有送過任何合男友心水的禮物，她最近發現Sammy有時會說自己的車好像有點舊，於是靈機一觸，終於找到適合時機送上大驚喜。當Sammy走進車行時，閘門緩緩升起，站在閘後及新車旁的Shirley大嗌"Surprise！"，Sammy不斷望前望後並露出傻笑，似乎仍未知發生甚麼事，Shirley即時開估：「恭喜沈生喜迎新車！」

Sammy頓時不知所措、難以置信兼𢱑頭，然後便說：「𠵱家冇晒演員㗎啦，全部都係演員。」原來Shirley一早跟Sammy身邊的工作人員夾好，假裝在車行有拍攝工作，然後騙他到車行，Shirley更謂連車行人員也夾好，Sammy向車行人員確認：「所以架車係冇問題嘅？」

隨後Sammy一直笑着，Shirley立即表情解說：「因為佢為人比較慢熱，內心應該係非常激動，同埋佢會好尷尬，如果你哋Zoom近佢，佢唔鍾意畀人見到自己被Surprise個樣。」Sammy開心說：「但我個心臟承受唔到好多次，我個狀態好難形容，因為我啱啱連續開工，冇覺瞓，好攰，又要繼續工作，突然間話畀我聽唔係工作呀，係攞車！」

冷靜下來後，Sammy認真研究新車各種功能，2人在車尾聽着車行人員介紹車尾箱的開關操作，車行人員着Shirley試用腳掃車底，來操作車尾箱開關時，Shirley竟一腳踢向車底，Sammy瞪眼笑說：「唔係叫你踢佢呀﹗」場面搞笑，Sammy親自示範，將腳輕輕提起並橫掃一下即可。

（即時娛樂）