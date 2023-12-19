張敬軒澳門開騷爆褲鏈 為媽咪獻Sing 母子感觸落淚 全場歌迷叫「奶奶」 (22:05)

張敬軒在澳門舉行13場的《The Prime Classics張敬軒澳門演唱會》，日前完成首3場，軒仔每場都派福利給歌迷，除了首場自爆初戀，第2場張媽媽捧場，軒仔獻唱時喊不停，張媽媽聽到頻頻拭淚，場面感人；第3場軒仔唱《隱形遊樂場》唱到爆褲鏈，驚喜不斷。

演唱會第2場，由於成功撲飛，軒仔透露張媽媽亦是當晚的座上客：「如果我冇記錯嘅話，我媽媽應該係睇今晚（第2場）呢場。」這時歌迷除了歡呼，「奶奶」呼聲此起彼落，軒仔沒好氣的說：「點解你哋可以嗌一個陌生嘅女人做『奶奶』㗎呢？」但隨即又向歌迷說：「你哋再嗌一次畀佢聽。」歌迷十分聽話，全場大叫「奶奶」，搞到軒仔邊笑邊說「黐線」，張媽媽怕醜以手遮面，軒仔又向張媽媽解釋：「我同佢哋冇『啦lung』㗎，唔好打電話嚟問我。」

講完笑後，軒仔向張媽媽深情告白，他坦言多年來自己演唱會中，都未曾試過唱歌給媽媽聽，他指出今年是很忙的一年，沒有太多時間回老家，加上爸爸感染COVID後，又曾於家中暈倒，最後決定將父母搬到香港居住：「雖然我哋住隔籬樓，但我都會抽時間返嚟食下飯，唱隻歌畀你聽好冇呀媽咪？」張媽媽點頭讚好，軒仔續說：「佢晚晚都有煲定啲湯畀我，同埋佢好鍾意煲埋啲唔知乜嘢嚟，全部都係壯陽，嗰啲海馬呀、咩鞭呀，湯我就唔識煲啦，歌我就識唱，祝媽媽青春常駐。」隨後便唱出《青春常駐》，軒仔特別將部分歌詞改為「媽媽」，如將「嘉嘉可否不要老」，改為「丹丹（張媽媽名字）可否不要老」，不過他唱了第一句後，已忍不住哽咽，中段更唱不下去，歌迷接力唱下去，坐在觀眾席上的張媽媽，亦忍不住感動落淚。唱完後，軒仔說：「哎呀，真係搞唔掂。」

在第3晚演出中，演唱《隱形遊樂場》前，軒仔積極拉票，更謂：「我會一路出嚟拉票。」隨後唱出《隱形遊樂場》，唱完後，軒仔分享感受時，台下歌迷突然起哄，初時軒仔未有為意，後來他轉身望大銀幕，又再望自己衣服：「等等先，導演話我褲鏈爆開咗，OK，唔好睇住。」全場觀眾爆笑，然後走到台邊整理，整理完後再走回台中說道：「唔好意思，對唔住，激動得滯，唱爆咗褲鏈，我條褲鏈爆咗。」原來是褲鏈爆開，全場大笑兼大叫「除褲」，弄得軒仔無奈苦笑。

軒仔跟歌迷互動時，其中一位女歌迷表示當日是她新婚之日，軒仔笑問：「你今朝早結婚，你今晚嚟睇我，咁你個洞房呢？你老公呢？」當女歌迷表示老公沒有前來睇騷時，軒仔即謂：「即係我緊要過你老公，係唔係呀？（女歌迷點頭：好明顯啦！）」軒仔隨即調戲女歌迷：「咁你快啲嗌聲老公先啦。」女歌迷二話不說大叫老公，又表示自己老公姓張，嚇得軒仔調頭走：「我講下咋，我連結婚戒指都冇隻。（歌迷立即除下戒指給軒仔）你唔好當真啦，你唔好畀我，我走啦﹗」

（即時娛樂）