張繼聰自認夠薑 張進翹難忘唱酒吧騷 釗峰憶街頭Busking (20:04)

張繼聰、梁釗峰、Mansonvibes（張進翹）3位年齡及出道年代都不同，卻是香港土生土長的歌手。由於他們的音樂理念和對人生看法相近，3人首次合體演出《小圓台音樂會》，明年1月25日假旺角麥花臣場館演出。

演唱會上機關裝置、煙火燈光、浮誇服裝、精彩歌舞，能帶給觀眾視覺震撼，但如沒有花巧「大龍鳳」華麗舞台，純以悠揚悅耳音樂作為主導，配合歌手的深情演繹，與觀眾玩近距離接觸，大家圍在一起唱歌兼聽人生小故事，正是表達今次「小圓台」的概念。

演唱會暫定構思在場館中央位置設小圓台，無遮無掩。歌手從出場開始，全程不會返回後台，台下觀眾可以360度包圍，近距離聽靚歌，營造親密感。

他們預告要Chill住表現，張繼聰說：「一個歌者要在眾人面前好自在地唱歌，一定要具備足夠自信和修為。我們3個男人都算夠薑，敢用這種無花無假模式演出。我打算帶定咖啡機上台，邊冲咖啡邊聽歌一邊唱。而釗峰就帶定地氈然後除鞋唱歌更有feel；Manson則帶心愛公仔伴唱，務求以最舒服自然狀態下演出。還有，透過我們的歌和分享人生故事，觸動樂迷心靈，讓他們聽完騷會有些得著離開。」

巧合地，張繼聰和Manson曾唱過酒吧騷，有近距離接觸樂迷的經驗。張繼聰對當年見聞歷歷在目：「當年求學時期，我和白只做兼職去酒廊唱歌。台上我們享受自彈自唱，台下觀眾嘴臉看得清楚，有時見他們反應，都覺得幾大打擊。」Manson曾與獨立樂隊合作唱酒吧騷，見到台下有觀眾不受落，仍然死撐硬頂上，若無其事繼續演出，非常難忘。

釗峰雖然沒有唱過酒吧騷，但有很多街頭busking經驗，認為有粉絲肯留低聽歌，那種近距離的接觸，感受到大家同呼同吸，已是最大的支持，令他有動力繼續演繹更多好作品。

（即時娛樂）