婚禮大捷｜路雲演喜劇獲讚有突破 相信一見鍾情 鍾情小型婚禮 (20:36)

Viu Original原創愛情喜劇《婚禮大捷》迎來結局篇，沈炡㥥（路雲飾）和鄭順德（趙怡賢飾）確認彼此情感後，順德的奶奶卻發現2人關係，更以此要脅炡㥥為自己效力；炡㥥忍痛與順德劃下界線，更謊稱已經不再愛慕對方。劇集將於聖誕節在「黃Viu煲劇平台」播出大結局。

路雲在《婚禮大捷》飾演成婚當日，即成鰥夫的沈炡㥥，他不只禁慾8年，性格更變得鬱悶易怒，直到遇上寡婦鄭順德（趙怡賢飾），才再嘗戀愛滋味，也令他漸漸打開心扉。

路雲曾在訪問透露，沈炡㥥是個憤世嫉俗、不懂與人相處的天才，但是也有可愛的一面，為此他在劇中盡力賣萌，更特地增肥3公斤，希望讓炡㥥一角變得親民貼地！他的努力也被大眾看在眼裏，韓國最受歡迎劇評家之一的鄭德賢，也在節目上激讚他表現亮眼：「《婚禮大捷》中的路雲也是不得不稱讚，他在這次史劇表演的過程中，一下子拓闊了自己演技範圍；其實只看臉蛋的話，他不是非常養眼嗎？他甚至把演技融入，的確做得很好。」

路雲和趙怡賢接受Viu專訪時，大玩快問快答，有別於劇中角色從友到愛，2人不約而同認為一見鍾情更令人心動，路雲進一步表示朋友不能成為戀人：「對我來說朋友的標準很高，朋友非常珍貴，如果朋友向我告白，我會馬上問他『你有什麼事嗎？』」他亦笑言比起盛大婚禮，更傾向於簡而精：「我覺得辦大型婚禮很有壓力，要去跟很多人打招呼，所以只跟家人一起辦不是更好嗎？」

（即時娛樂）