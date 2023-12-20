法與情｜余安安向律師女兒取經 跟Kay唇槍舌劍 陳靜變「幸福的犯人」 (00:40)

余安安、謝安琪（Kay）和陳靜（Dada）在ViuTV新劇《法與情》中，有不少對手戲。安安姐與Kay是師徒關係，Kay為殺人嫌疑犯Dada辯護，兩師徒對簿公堂，唇槍舌劍，充滿火花。

由於要講很多專業詞彙，她們事前不敢怠慢，做足功課，首次演律師的安安姐說：「我女兒是律師，開拍前向她取經，最難是記對白，太多專有名詞，一句都不能改，有場戲對白更長達7、8頁紙，拍完後，大腦潛能都被激發出來。」

Kay大讚安安姐事前做足準備，應付自如，就算臨時改對白，她都可以一take完成。Kay表示最辛苦不是記對白，而是現場環境，說：「劇組在一個密閉空間搭建法庭景，電壓問題不可以安裝冷氣，拍攝時是夏天，現場更加翳焗，大家不停萬歲慰勞工作人員。」安安姐有同感，表示是她入行以來，今次拍得最辛苦的一次。

演殺人嫌疑犯的Dada，在劇中是位單親媽媽，還要照顧奶奶，Dada說：「最初不信任Kay，經過多次接觸，互相了解，最終獲得我信任，相信能我打贏官司。」說到近年經常演母親，但今次的角色更慘，有人會覺得她很潑辣，亦有人覺得她很正義，為正義發聲，有很大空間發揮。

Dada佩服安安姐和Kay，演法庭戲時對白非常準確，甚少NG，說：「拍法庭戲我最舒服，我坐的位置有部風機吹住我，我覺得很幸福。」Kay笑笑口笑指Dada是「幸福的犯人」，她開心認識到Dada，說：「她教我健身應吃什麼，又會傳些健身初階的片給我，佩服她堅持做運動，從不間斷，就算拍戲，都在開工前先做運動。我經常叫她破戒，用零食引誘她。」

（即時娛樂）