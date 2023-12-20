新聞女王｜Man姐勵志金句鬧醒曉薇 何依婷被封「全劇最慘」演技獲平反 (14:48)

網民封曉薇「全劇最慘的人」，而何依婷演技亦因該幕戲獲平反。（大會提供）

無綫台慶劇《新聞女王》結局篇先前播出時，劇情「反轉再反轉」。昨晚（19日）曉薇（何依婷飾）企圖跳海自殺，並遭Man姐（佘詩曼飾）鬧醒一段，無論曉薇或是Man姐對白均相當虐心；加上之後來個「精神分裂」大反轉，原來Man姐從沒踏足海邊，一切是曉薇幻想出來，此時畫面播出曉薇對空氣自言自語、及笑著繪畫恐怖畫的衝擊畫面，令網民大呼心寒兼超乎想像，Man姐收到恐怖畫後的吃驚樣，亦被笑指嚇到「表情管理也失守」。

其實曉薇和Man姐海邊互罵戲，不但被熱捧為結局周名場面，更被譽為「全劇第一淚點」，場口劇情講述Slash（馬貫東飾）身亡後，萬念俱灰的曉薇企圖跳海，在千鈞一髮之際遭Man姐阻止。心有不甘的曉薇怒摑Man姐之餘，更爆喊指控Man姐看著她跑向爛地，也不作提點，Man姐聞言爆Seed鬧醒曉薇：「我同你一樣，都係不停咁喺塊爛地度跑咋，但我冇怨呀，因為我知自己為乜嘢而努力，我係為咗我自己而跑，你一日唔搞清楚自己想要啲乜嘢，淨係望住個結果，完全唔Enjoy跑嘅過程，你跑嚟都冇意思」、「唔好睇小嗰塊爛地，有邊棟樓唔喺個爛地度起出嚟？」、「你有好多選擇㗎，睇你自己想要乜嘢㗎之嘛，學吓對自己好啲啦，人哋唔珍惜你，唔該你自己珍惜你自己」。

網民指除了再被Man姐的智慧及氣勢折服，該幕幻覺戲亦令曉薇人格更趨立體，清楚刻劃曉薇既想擺脫Man姐操控、又離不開Man姐的事實，亦突顯Man姐在曉薇心目中是「精神偶像」的身分，網民留言：「曉薇心裏面永遠都有Man姐嘅位置，又依賴佢又佩服佢，但係又有啲憎佢」、「Man姐一直以嚟咁照顧曉薇，佢哋依段情其實好感人。」曉薇在劇中先後失去妹妹曉欣（陳若思飾）、Slash及佐治（馬國明飾），網民感同情並封曉薇「全劇最慘的人」，而依婷演技亦因該幕戲獲平反。

除了曉薇，黑化家妍（李施嬅飾）昨晚亦眾叛親離，除遭律師男友邵俊樂（高鈞賢飾）狠心分手，與劉艷（王敏奕飾）亦上演師徒決裂戲碼。事緣強勢回歸SNK News 的家妍，第一時間將劉艷救出網誌部並計劃師徒聯手大展拳腳！

不過因為劉艷識穿家妍想利用她幫方太（龔慈恩飾）合作伙伴打擊競爭對手，毅然決定離開「妍家軍」。今晚（20日）SNK News形勢大兜亂，飛爺（鄧智堅飾）、佐治及家妍將聯手對付Man姐，文家軍人人自危；縱然孤軍作戰，Man姐仍不忘分神照顧碰壁的劉艷，到底劉艷最後會否成為Man姐翻身秘密武器呢？

（即時娛樂）