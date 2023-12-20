台慶頒獎禮2023｜新增「大灣區最喜愛」4獎 陳豪再鬥馬國明 佘詩曼李施嬅又內訌 (15:49)

李施嬅和佘詩曼又內訌。（劇照）

佘詩曼和李施嬅有份入圍「大灣區最喜愛TVB女主角」10強；陳豪和馬國明亦大熱入圍「大灣區最喜愛TVB男主角」10強。（資料圖片）

《萬千星輝頒獎典禮2023》明年1月14日（周日）在澳門舉行，今天（19日）無綫公布各獎項10強名單。今年新增「大灣區最喜愛TVB劇集」﹑「大灣區最喜愛TVB男主角」﹑「大灣區最喜愛TVB女主角」及「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」4個獎項，並公布10強名單。

「大灣區最喜愛TVB劇集」10強名單如下：

《愛‧回家之開心速遞》﹑《廉政狙擊》﹑《隱形戰隊》﹑《法言人》﹑《一舞傾城》﹑《靈戲逼人》﹑《破毒強人》﹑《香港人在北京》﹑《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》。

「大灣區最喜愛TVB男主角」10強名單如下：

單立文《愛‧回家之開心速遞》﹑黃宗澤《廉政狙擊》﹑陳山聰《隱形戰隊》﹑張振朗《靈戲逼人》﹑陳豪《破毒強人》﹑蕭正楠《破毒強人》﹑周嘉洛《寵愛Pet Pet》﹑何廣沛《你好，我的大夫》﹑陳展鵬《香港人在北京》﹑馬國明《新聞女王》。

「大灣區最喜愛TVB女主角」10強名單如下：

唐詩詠《隱形戰隊》﹑劉佩玥《隱形戰隊》﹑林夏薇《法言人》﹑陳法蓉《一舞傾城》﹑姚子羚《一舞傾城》﹑靈戲逼人《龔嘉欣》﹑胡定欣《破毒強人》﹑吳若希《香港人在北京》﹑佘詩曼《新聞女王》及李施嬅《新聞女王》。

「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」10強名單如下：

《中年好聲音》﹑《豪遊咖啡》﹑《獎門人感謝祭系列》﹑《思家大戰》﹑《2023香港小姐競選》﹑《約埋班Friend去旅行》﹑《請客必食18道菜》﹑《無窮之路III─無垠之疆》﹑《萬千星輝賀台慶》及《亞洲超星團》。

（即時娛樂）