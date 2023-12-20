溜走的真味｜陳煒自封勤力潮州妹 狂擦生醃蝦蟹 曬足一日險中暑 (17:02)

一共六集的飲食節目《溜走的真味》由林正峰、蕭秀香（三姐）及許美德（德哥）擔任主持，本周嘉賓是潮州人陳煒（煒哥）。

明（21日）晚播出第3集，邀得自封「勤勞的潮州妹」的陳煒任嘉賓，「愛回家」的煒哥全程狂擦家鄉菜，認真有「食神」。煒哥甫到埗即享用以潮式生醃方式炮製的瀨尿蝦、膏蟹及龍蝦，盡情感受家鄉「真味」，並忍不住大讚：「蟹膏好滑、龍蝦好爽脆。」其後一行四人再到南澳海邊捉海膽，正峰與煒哥即開即食海膽「嚐鮮」，及後他們到海上餐廳購買生蠔、魷魚，並乘坐快艇前往海中心的魚排，在無敵靚海景下烹調及品嘗「油泡蝦醬魷魚」、「生醃蠔食生菜包」及「響螺紫菜湯飯」等地道潮州菜。

後（22日）晚播出第4集，煒哥繼續亮相，她品嘗潮州正宗「魚飯」（又名凍魚），魚飯是潮州漁民以特別方式炮製魚肉或海鮮代替米飯，是漁民在船上食物。煒哥先後試食以黃花、馬友、紅腳立等海魚炮製的魚飯，並讚不絕口：「好鮮，啲肉好滑好嫩！」事後煒哥大談兒時與父親的珍貴回憶：「魚飯係我認識嘅潮州菜之一，我細細個跟爸爸喺街邊打冷，最鍾意就係食魚飯！」

談到在潮州開工奉旨大吃大喝，身形甚弗的陳煒受訪時笑言刻意忍口：「我今次用咗兩日半拍《溜走的真味》，團隊『放飯』時我冇食嘢，留番個肚拍攝時先食！」她表示此行未有增磅：「拍攝時當地天氣又熱又曬，拍攝時間又好長，所以冇乜肥。」提到食盡潮州生醃蝦蟹，原來煒哥也如第1、2集的薛家燕一樣，為節目『獻身』：「自己一向少食生嘢，不過為咗節目都試下，最驚喜係生醃瀨尿蝦好鮮甜！」

問到在烈日下拍攝可有曬到膚色變深，煒哥笑稱：「我哋捉海膽同出海嗰part拍足一日，真係曬黑咗好多，差啲中暑咁滯，不斷流汗件衫又濕晒，要靜番個人等件衫乾咗再繼續拍。」煒哥又自揭當日百密一疏：「我出發前面部有搽防曬但個身冇搽，當日我著咗件see through衫入面有件背心，以為著長衫長褲冇事，點知曬到入面有背心印！」

（即時娛樂）