解放大阪｜畏高杜如風玩過山車喪叫 到神社求姻緣：我要好男人 (17:25)

Helen在繪馬寫上「我要一個好男人」。（大會提供）

Helen被安排再玩另一款機動遊戲，她決定不上陣，就算攝製隊以「淆底獸」、「杜如風垃圾」相稱，Helen依然企硬。（大會提供）

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），再度為J2（82台）主持旅遊節目《解風大阪》。今晚（20日）Helen繼續名古屋之旅，目標是樂高（Legoland）主題樂園，積木迷必到朝聖地。

內裏Miniland景點用積木砌出日本各地名勝，如東京鐵塔、清水寺、晴空塔、深齋橋、富士山等應有盡有，造型細緻像真度極高，仿如置身微縮影區。本周一Helen為推高收視，已經出賣「兩點」兼騷長腿，今集Helen再為收視犧牲，無懼畏高決定挑戰樂園內過山車。

雖然樂園服務對象主要是小朋友，但看到一班人玩到咿嘩鬼叫，就知不簡單。Helen右手戴住自拍鏡，被安排坐在車頭，她已感到中伏。經歷一段室內前戲之後，過山車來到室外戲肉部分，在1分多鐘的上高落低、急掟彎車程中，Helen沒有令攝製隊失望，叫足1分多鐘。原本Helen被安排再玩飛行忍者去機動遊戲時，她決定不上陣，就算攝製隊以「淆底獸」、「杜如風垃圾」相稱，Helen依然企硬。

今集另一精彩賣點是一間「出色」的餐廳。Helen甫入店內，已受到店主及女侍應招呼，前一句「快啲躝入去」、後一句「金毛死八婆」，服務態度更是十問九唔應，但難得食物質素不錯。Helen說︰「呢間以鬧人為樂的餐廳，7月先開業，好多日本人爭住食。」

明晚（21日）Helen繼上一輯《解風東京》到神社求籤，成功擊退壞男人，沒有男人埋身後，今輯再接再厲，到若宮八幡社求姻緣。經一事長一智的Helen，今趟單刀直入，在繪馬寫上「我要一個好男人」，相信不會再搞錯。

（即時娛樂）