陶大宇戒煙逾10年 生活規律 穿醫生袍拍廣告超興奮 (20:03)

陥大宇表示從影以來多演警察及律師角色，演醫生角色只有3次，兼且是客串形式。（大會提供）

「師奶殺手」陶大宇日前為一個品牌拍攝廣告，大宇換上不同造型，他收起搞笑作風，以嚴肅和專業的醫生造型示人，傳遞健康信息。大宇坦言被醫學專業名詞考起：「有一兩句卡得好犀利，NG咗好多次。專業名詞唔可以錯，要跟得好足，唔可以口語化。」

作為藝人工作壓力大兼食無定時，大宇自言生活規律，腸道健康，完全符合代言人的要求：「我戒煙超過10年，戒煙係畀自己好好嘅禮物。我𠵱家生活規律，唔同後生嗰時亂咁嚟，會暴飲暴食，𠵱家好注重飲食，唔會大魚大肉、太肥膩，不過只係靠食係唔得，要加埋運動。」談到可以藉着今次廣告傳遞健康訊息，大宇表示非常開心：「唔一定有病先可以接呢類型嘅廣告，產品無論係男女、小朋友定長者都啱。」

廣告中，大宇穿起醫生袍，以專業形象示人，他興奮說：「從影咁多年來，多數都係飾演警察同律師，比較少做醫生，只飾演過3次，但都係客串形式，今次終於感受到著醫生袍滋味，拍劇做唔到嘅嘢，今次拍廣告就做到，好開心。」

提到回港拍劇，大宇坦言很久沒有在港拍劇，他透露一直有接洽不同劇集，只是緣分未到：「我對角色好奄尖，揀嚟揀去，所以好似好耐冇拍劇咁。」至於問到他對角色有何要求？他追求輕鬆角色：「有機會會返香港拍，唔會唔拍，只不過係時間性問題。」

（即時娛樂）